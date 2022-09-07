İzmir’in Konak ilçesinde gece bekçilerinin devriye esnasında yolda yürüyen bir şahıstan şüphelenmeleri üzerine durdukları şahsın elindeki poşetin içinden 1112 adet uyuşturucu hap çıktı. Yaşanan olay gece 03.15 saatlerinde Yenişehir Mahallesi 1217 nolu Sokakta elinde siyah poşet olan bir vatandaşın şüpheli hareketlerinden kaynaklı gece bekçilerinin vatandaşı durdurmaları sonrasında yaşandı. Şahsın elindeki poşetten 1112 adet sentetik uyuşturucu hap çıkması üzerine bekçiler tarafından gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere emniyete sevk edildi. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:02
İzmir'de gece bekçileri şüphelendikleri şahsın üzerinde 1112 adet uyuşturucu hap buldu!
İzmir’in Konak ilçesinde gece bekçileri tarafından şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinden tamı tamına 1112 adet uyuşturucu hap çıktı. İşte detaylar…
GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 14:02
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