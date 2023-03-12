İzmir’de gramajı düşürülen Ramazan pidesinin fiyatı yüzde 66 zamlandı!













YÜZDE 66 ZAM

Ramazan ayı öncesi İzmir pide fiyatlarını da açıkladı. İzmir'de alınan kararlar Ramazan pidelerinin gramajlarının düşmesine buna karşılık olarak da fiyatının artmasına neden oldu. 23 Mart Perşembe günü itibariyle yeni zamlı fiyatta satılacak olan Ramazan pidelerinin 350 gramdan 320 grama indirildiği bildirilirken, geçtiğimiz yıl 6 lira olan pide fiyatının bu yıl 10 lira olacağı ifade edildi. Yetkililer artışı 'yükselen maliyetler' olarak nitelendiriyorİzmir Ticaret ve Sanayi Odasının (İZTO) meclis üyeliğini yapan ve aynı zamanda Ekmek ve Unlu Mamuller Komisyonu Üyesi olan Hüseyin Sağır, ramazan pidesinin ağırlığının düşmesinin ve fiyatının artmasının temel nedeninin artan maliyetler olduğunu söyledi.İzmir Ticaret Odaları Birliği, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında geçtiğimiz yıl 350 gramı 6 liradan satışa sunulan Ramazan pidesinin 2023 yılı ramazan ayında yüzde 66 zamla 10 liraya çıkarılmasına karar verildiğini bildirdi. "Ankara pideyi yüzde 100 artırdı" Hüseyin Sağır yaptıkları zam için "300 gram ramazan pidesi 10 liradan satışa sunulacak. 20 gram feda ettik" dedi. Dünkü açıklamaya göre geçen yıl Ankara'da 5 liradan satılan 250 gramlık ramazan pidesi bu yıl 300 gram 10 lira şeklinde tüketiciyi memnun edecek. Ankara'da bir fırının sahibi Muhittin Koca, pide fiyatlarına yapılan artışın nedenini şöyle açıklıyor: Fiyatlarımız bu yıl için sabittir. 300 gram pide şu anda 10 lira. 500 gr yumurtalı susamlı pide için 20 lira ek fiyat açıkladık. Geçtiğimiz yıl normalde 5 liradan satılıyordu ama bu senenin doğal gideri un, işçilik, doğalgaz ve enerji fiyatı arttı. Hepsini bir üst üste koyarsanız bu yılki fiyatların normal olduğunu düşünüyorum.