YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:48

İzmir'de husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü

İzmir'in Menemen ilçesinde bir kişi, husumetli olduğu kişi tarafından sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralı, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, cinayet şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı.

YAŞAM
18 Eylül 2022 - 06:48
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İzmir’de husumetli olduğu genci bıçaklayarak öldürdü


Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 00.30 sıralarında Menemen ilçesine bağlı Egekent 2 Mahallesi Pazar yeri yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Enes Çöpürkaya (20) ile aralarında husumet bulunan M.H.K. (20) sokak üzerinde karşılaştı.

Husumetlisini görünce yanında bulunan bıçakla saldıran M.H.K., Enes Çöpürkaya'yı göğsünden bıçaklayarak yaraladı. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olayın gerçekleştiği yere polis ekipleri ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde durumu ağır olduğu tespit eden Çöpürkaya ambulans ile Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çöpürkaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.



Tutuklandı

Öte yandan, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli M.H.K.'yı evine girmek üzereyken yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli işlemleri sonrası sevk edildiği adliyece tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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