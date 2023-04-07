İzmir'de ikamet edenlere kötü haber! Su faturalarına dev zam geliyor: Artık en az bu kadar ödenecek







İZMİR'DE SUYA ZAM GELİYOR







İzmir'de yaşayan vatandaşları yakından ilgilendiren bir haber! İzmir'de suya zam geliyor. Mayıs ayından itibaren geçerli olacak! İşte tüm detaylar... İzmir'de suya zam haberi geldi. Mayıs ayından itibaren geçerli olacak zam oranı, İzmir'deki su zamlarının belirlendiği ÜFE'ye göre yüzde 0,44 olarak açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre, mart ayında ÜFE yüzde 0,44 seviyesindeydi. Bu nedenle, İzmir'de su faturalarına mayıs ayından itibaren yüzde 0,44 oranında zam yapılacak. Bu zam haberi, İzmir'de yaşayan vatandaşlar için önemli bir konu olarak değerlendiriliyor.İzmir'de su tüketicilerini üzecek bir gelişme yaşanıyor. Şehirdeki su tarifeleri, 2022 yılında alınan karar gereği Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) göre belirleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Yurt içi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 62,45 ve aylık yüzde 0,44 artış gösterdi. Bu artış nedeniyle İzmir'de su tarifelerine Mayıs ayından itibaren yüzde 0,44 oranında zam yapılacak. Bu durum, İzmir'deki su kullanıcılarının daha fazla ödeme yapmalarına neden olacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalarda, su zamlarının hizmet kalitesini artırmak ve yatırımlara katkı sağlamak amacıyla yapıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte, vatandaşların su tüketimlerini daha verimli ve tasarruflu bir şekilde yapmaları da önemli bir konu olarak öne çıkıyor.