YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:35

İzmir'de iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü

İzmir'in Konak ilçesinde, tartıştığı ağabeyi tarafından bıçaklanan kişi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

YAŞAM
25 Eylül 2022 - 07:35
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İzmir’de iki kardeş arasındaki tartışma kanlı bitti: 1 ölü


 Edinilen bilgilere göre olay, Konak ilçesi Kadifekale Mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre, aralarında çıkan tartışma sonuşu M.A. kardeşi Mahsun Acar'ı (27) boynundan ve kolundan bıçakladı.

Hastanede hayatını kaybetti



Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olayın gerçekleştiği yere polis ekipleri ve sağlık personelleri yollandı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağabeyi tarafından bıçaklanan Mahsun Acar'ın durumu ciddi olduğu belirlendi. Ambulans ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Mahsun A, burada doktorların tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayatını kaybeden Mahsun Acar'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Akın Küçükkurt
 

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Haber Editörü
Haber Editörü
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