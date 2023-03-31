İzmir'de iş arayanlar işini buldu! Lise, önlisans, lisans diploması olanlar dikkat: Başvurular açıldı!













BAŞVURU YAPACAK OLAN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğü, personel alımı haberini duyurdu ve duyuru ile ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklama resmi adresinden detayları ile paylaşıldı.İzmir'de iş ilanı yayınlandı. KPSS puanı ile herkes başvuru yapılacak. İş ilanının ayrıntıları açıklandı. Birçok alandan eleman alımı yapan İzmir Bakırçay Üniversitesi'nin rektörü bunu açıkladı. Rektörlüğün tebliğine göre, İzmir Bakırçay Üniversitesi rektörlüğü ve ilgili birimlerde 657 sayılı Kamu Görevlileri Kanununun B maddesi uyarınca göreve gelip özel bütçeden ödeme almak; 6 Haziran 1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren işçi çalıştırma esaslarının ek bölümünün bendine göre “KPSS (B) grubu yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmadan sözleşmeli personel alınacağı bildirildi. Başvurular 28 Mart tarihinden 11 Nisan tarihine kadar devam edecektir. Sonuçlar ise 17 Nisan'da açıklanacak. Personel alımların görevleri ve işe alım alanları aşağıdaki gibidir;Yukarıda belirtilen tabloda ki şartlara ek olarak genel ve özel şartlarda istenilmektedir. 1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak. 2- Adayların bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonlara başvurabilmeleri için, 2022 yılında yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavlarından birine girmiş ve bu sınavların birinden en az 60 puan almış olmaları gerekir. 3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak. 4- Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak. 5- 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucunun olumlu olması. 6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler. Bu durumda olanların yerleştirmeye hak kazansalar bile atamaları yapılmaz. 7- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir. 8- Adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi dolmamış olması, ilgili belge ve sertifikaların tanzim tarihleri veya düzenlenme tarihlerinin olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihinden önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan (Düzenleme/tanzim tarihi/eğitim tarihi) belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir. 9- Çeşitli Kanun Hükmünde Kararnameler ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak. 10- Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır. 11- Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.