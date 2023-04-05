İzmir'de iş arayanlara kaçırılmaz teklif! Lise, ön lisans, lisans mezunları dikkat: O üniversiteye çok sayıda personel alınacak

İzmir'de iş arayanlar için önemli bir haber: İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, büro personeli, tekniker, teknisyen ve proje destek uzmanı kadrolarında personel alımları yapacak. Başvuru yapabilmek için adayların ilgili kadronun gerektirdiği şartları sağlamaları gerekiyor. İlan Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra, adaylar 15 gün içinde başvuru yapabilirler. Başvuru yapacak adayların, ilgili kadroların gerektirdiği nitelikleri taşımaları gerekiyor. Büro personeli kadrosu için adayların en az lise mezunu olmaları gerekiyor. Tekniker ve teknisyen kadroları için ise, ilgili alanlarda önlisans veya meslek yüksekokulu mezunu olmak gerekiyor. Proje destek uzmanı kadrosuna başvuru yapacak adayların ise en az lisans mezunu olmaları gerekiyor. İlgili kadrolara başvurular, ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapılabilecek.
BAŞVURU DETAYLARI YAYIMLANDI
Başvuru yapmak isteyen adaylar, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi resmi internet sitesi www.ikcu.edu.tr'den başvuru formunu ve gerekli diğer belgeleri temin ederek, bizzat Üniversite Rektörlük evrak kayıt birimine teslim etmelidirler. Posta veya diğer kanallarla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. (Sadece depremden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elazığ illerinde ikamet edenler posta yoluyla başvurabilirler.) Başvuruların belirtilen süre içerisinde yapılmaması veya eksik belgelerle tamamlanmaması durumunda Kurum sorumlu değildir. Başvuruların incelenmesi sonucunda, ilan edilen kadrolar için uygun görülen adaylar, sözlü ve/veya yazılı sınavlara çağrılacaklardır. Sözlü sınav sonucuna göre adayların başarı durumları belirlenecek ve atama işlemleri gerçekleştirilecektir. Adayların tüm süreçlerde başvuru şartlarını sağlamaları gerekmektedir. İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, alım sürecinde herhangi bir nedenle işlemleri sonlandırma, erteleme ya da iptal etme hakkına sahiptir.