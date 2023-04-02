İzmir'de iş arayanlara müjde! O kurum KPSS puanıyla personel alımı yapacak: Şartlar duyuruldu!







BAŞVURU ŞARTLARI







Ülkemizde işsizlik sorunu gün geçtikçe artış gösterirken 3 büyükşehir üzerinde iş ilanları peş peşe paylaşıldı. İzmir'de yapılacak personel alımına dair ilan yayınlanırken kadrolar ve başvuru şartları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 15 personel alımına dair yapılacak alım için başvuru şartları haberimizde.KPSS puanının en az 70 olması gerekirken Uzman Yardımcılığı kadrosundan başvuru yapmak isteyenlerin Yabancı Dil Sınavından 70 puan üzeri almış olmaları şartına dikkat ediliyor. Sınava katılım sağlamak için gerekli olan şartlar resmi internet sayfasında yer alıyor.