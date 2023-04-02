Ülkemizde işsizlik sorunu gün geçtikçe artış gösterirken 3 büyükşehir üzerinde iş ilanları peş peşe paylaşıldı. İzmir'de yapılacak personel alımına dair ilan yayınlanırken kadrolar ve başvuru şartları belli oldu. Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği 15 personel alımına dair yapılacak alım için başvuru şartları haberimizde.
KAMU PERSONELİ
02 Nisan 2023 - 12:45
İzmir'de iş arayanlara müjde! O kurum KPSS puanıyla personel alımı yapacak: Şartlar duyuruldu!
İzmir'de iş arayışında olanlara müjdeli haber geldi. Ege İhracatçı Birlikleri personel alımı yapılacak ilan yayımlandı. Kpss puanına bakılarak yapılacak alımına dair tüm detaylar...
KAMU PERSONELİ
02 Nisan 2023 - 12:45