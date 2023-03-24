İzmir'de iş arayanların beklediği ilan! O üniversite bu bölümlerden 40 yaş altı personel alacak: KPSS şartı kaldırıldı!







İZMİR’DE ÇALIŞMAK İSTEYENLER: EGE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI YAPACAK!







GENEL ŞARTLAR:

BAŞVURU DETAYLARI

İzmir de yaşayıp iş arayanlara sevindirecek bir iş haberi ege üniversitesinden geldi. Detaylar haberimizde…İzmir de ikamet eden vatandaşlar için ege üniversitesi personel alımı yapacağı ilanını duyurdu. Yapılan duyuruya göre başvurmak isteyenler 24.03.2023 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Ege Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımı yapacağını açıkladı. Duyuruya göre henüz 40 yaşını doldurmamış olanlar başvurabilecek. 13 Mart'ta başlayan son başvuru tarihi 24 Mart 2023 olarak açıklandı.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlara göre: bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği veya endüstri mühendisliği alanlarında 4 yıllık lisans bölümlerinden mezun olanlar veya yükseköğretim kurulu tarafından eşdeğer olarak tanınan yabancı bir üniversiteden mezun olanlar. (b) (b) bendinde belirtilenler hariç olmak üzere dört yıllık mühendislik, bilim ve edebiyat, eğitim bilimleri ve eğitim bilimleri, bilgisayar ve teknik eğitim bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik veya yüksek öğretim bölümleri Yurt dışı bölümler, mezuniyet Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğer kabul edilen bir eğitim kurumlarından mezun olmak. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirme, bu süreci yönetme veya büyük ağ sistemlerini kurma ve yönetme konularında 3+ yıllık mesleki deneyim (maaş sınırının iki katını geçemez), aksi takdirde 5 yıl veya daha fazla (katkı derecesini belirlerken mesleki deneyim) özel sektördeki sosyal güvenlik kurumlarına, bilgi işlem uzmanı olarak kanıtlanmış hizmet süresi dikkate alınarak ödenir) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri. Herhangi bir sosyal sigorta kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamak. Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış, muaf ve tecelli olması. Kanun hükmünde kararname ile hiç kimse kamu görevinden çıkarılmamış veya kamu haklarından yoksun bırakılamamış olmak. Açıklanan tüm iş pozisyonları için başvuru yapılan tarihtin ilk günü itibariyle 40 yaşının altında olmak (13.03.1983 ve sonrası doğumlu olanlar başvuru yapabilecekler.)Başvurular Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) platformu üzerinden 13.03.2023 (08.30) – 24.03.2023 (23.59) tarihleri arasında başvurular kabul edilecek.