GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 20:39

İzmir'de iş görüşmesine giden genç kızın korkunç ölümü!

İzmir'de Aslıhan Sinem Çiçek isimli bir genç kız iş görüşmesine gittikten sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ertesi gün Ege Üniversitesi Hastanesi'nden aranarak kızlarının öldüğü haberini alan acılı aile, kızlarının katillerinin bir an önce bulunmasını istediklerini söyledi.

GÜNDEM
15 Ağustos 2022 - 20:39
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İzmir'de iş görüşmesine giden genç kızın korkunç ölümü!


İzmir'in Bayraklı ilçesinde ikamet eden Aslıhan Sinem Çiçek isimli genç kız 26 Temmuz günü saat 14.00 sularında Bornova'da faaliyet gösteren bir restoranda garson olarak işe girmek için iş görüşmesine gitti. Akşam saatleri olduğunda kızının eve dönmediğini anlayan baba Serdar Çiçek, kızına bir türlü ulaşamayınca polise gitti ve kayıp başvurusunda bulundu.

Aslıhan Sinem Çiçek



Polis ekipleri başlattıkları arama çalışmasında Aslıhan Sinem Çiçek'in Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu tespit ederken, böbrekleri iflas ettiği anlaşılan genç kızın 27 Temmuz günü hayatını kaybettiği öğrenildi. Kızlarının ölüm haberini alan Çiçek ailesi, sinir krizleri geçirirken, genç kızın cenazesi, aynı gün Doğançay Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Aslıhan Sinem Çiçek

Baba Serdar Çiçek'ten kızının ölümüne isyan!

Aslıhan Sinem Çiçek'in babası Serdar Çiçek, hastaneden edindikleri bilgilere göre kızının kanında uyuşturucu bulunduğunu ve Sinem'in otoyol kenarında tacize uğradığını söylerken suçluların bulunması için devletten destek beklediklerini ve kızının ölümünden kim sorumluysa cezasını çekmesini istediğini ifade etti.

"İki kez kalbi durmuş"

Kızının ölümüyle büyük üzüntü yaşayan baba Serdar Çiçek,Sinem'in iş görüşmesi için evden ayrıldığını ve kendisinden bir daha haber alamadıklarını belirterek kızını daha sonra hastanede bulduklarını ve hastaneye geldiğinde yüksek derecede ateşi olduğunu öğrendiklerini söyledi.

Aslıhan Sinem Çiçek

Hastane raporlarına göre kızının vücudunda yüksek oranda uyuşturucu maddenin tespit edildiğini ve kızının asla uyuşturucu kullanmadığını söyleyen baba Çiçek, kızının kalbinin iki kez durduğunu ve hastaneye kaldırıldıktan bir süre sonra hayatını kaybettiğini aktardı.

Kızının olduğu yerde birçok kişinin alkol aldığını söyleyen Serdar Çiçek, olayla ilgili çeşitli iddialarda bulunurken otoyol kenarında bir motosikletlinin fark edildiğini, polisin durması sonrası 5 adım ileride kızım yerde yattığını ve kızının şuursuzca bağırıp 'Diğerleri nerede, beni taciz etmeye kalkıştılar' dediğini anlattı. Polise verdiği 2-3 ismin yakalandığını aktaran Serdar Çiçek, kızının telefonunun motosikletli Burak Kaya'nın üzerinden çıktığını diğer motorsikletlinin üzerinden ise bıçak çıktığını öğrendiğini söyledi.

Aslıhan Sinem Çiçek

Savcının talebiyle bıçaklının gasptan tutuklandığını fakat diğerlerinin yakalanmadığını anlatan baba kızının iş görüşmesinden sonra iki kız arkadaşıyla, Bornova'da bir kafede oturduğunu ve kız arkadaşlarının da polise çelişkili ifadeler verdiğini duyduğunu ifade etti. Kızının katillerinin bir an önce bulunup adalete teslim edilmesini istediğini dile getiren acılı baba, Kadın Cinayetleri artık son bulsun diyerek isyan etti.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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