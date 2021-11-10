İzmir'de işçileri taşıyan iki midibüs kaza yaptı

İzmir’de akşam saatlerinde meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre İzmir Menderes ilçesi Küner Kavşağı'nda M.E.T. idaresindeki bir midibüsün frenleri patlayarak, H.B. idaresindeki midibüse arkadan çarptı. Gerçekleşen kazanın şiddetiyle yol kenarında bulunan tarlaya yuvarlanan araçlar içerisinde bulunan işçilerden 45 kişi yaralandı.Kazayı fark eden çevredeki sürücülerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi.Kazada yaralanan işçiler olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, 5 yaralının durumunun ciddi olduğu öğrenildi.Öte yandan kazaya karışan midibüslerde bulunan yolcuların, ilçede bulunan mandalina bahçelerinde işçi olarak çalıştıkları öğrenildi. Gerçekleşen kaza ile ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.