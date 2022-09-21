YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:49

İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı

İzmir'de 11-19 Eylül tarihleri arasında 8 ilçede 19 göçmen kaçakçılığı olayı gerçekleşti. Bu olaylarda 343 düzensiz göçmen ve 6 organizatör jandarma ekiplerince yakalandı.

YAŞAM
21 Eylül 2022 - 10:49
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İzmir'de jandarmadan göçmen kaçakçılığı operasyonu: 19 olayda 343 göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince 11-19 Eylül tarihleri arasında operasyonlar düzenlendi. Söz konusu tarihlerde Bayındır'da 1, Çeşme'de 4, Foça'da 2, Menderes'te 3, Menemen'de 2, Seferihisar'da 3, Selçuk'ta 1 ve Urla'da 3 olmak suretiyle toplam 19 göçmen kaçakçılığı olayı gerçekleşti. Bu olaylarda 343 düzensiz göçmen ve 6 organizatör yakalandı. Olaylarda kullanılan 2 minibüs ve 2 otomobile ise el koyuldu. Yakalanan 343 düzensiz göçmen, adli ve idari işlemlerin ardından Geri Gönderme Merkezine yollandı.

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