İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve kanser hastası olduğu için kemoterapi gören Kazım Vurgun (68) 26 yaşındaki oğlu A.V. tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürdü. Polis A.V.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına alırken Kazım Vurgun'un öldüğünü duyan yakınları olay yerine geldiklerinde gözyaşlarına boğuldular. A.V.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesiyle ablası hakkında konuşmasından dolayı tartıştığını ve tartışma sonrası kendisini kaybederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi. Olay, dün gece saat 04.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kanser hastalığı tanısı konulan ve hastaneye yakınlığı nedeniyle yaklaşık bir hafta önce Buca ilçesi 24. sokaktaki bir eve taşınan Kazım Vurgun, bir süredir konuşmadığı oğlu ile barışmış ve kemoterapi tedavisine başlamıştı. Babasını ziyarete giden A.V. babasıyla bir anda tartışmaya başladı ve tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. A.V. mutfaktan ekmek bıçağını aldı ve babasına saldırmaya başladı.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 12:51
İzmir'de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!
İzmir Buca'da bir hafta önce kanser tedavisi için bir hastanenin yakınındaki bir eve taşınan 68 yaşındaki Kazım Vurgun, bir süre önce barıştığı oğlu A.V.(26) tarafından 20 yerinden bıçaklandı. Olay anında adam hayatını kaybederken, polis zanlıyı gözaltına aldı.
GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 12:51
EDİTOR
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