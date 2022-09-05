GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 12:51

İzmir'de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!

İzmir Buca'da bir hafta önce kanser tedavisi için bir hastanenin yakınındaki bir eve taşınan 68 yaşındaki Kazım Vurgun, bir süre önce barıştığı oğlu A.V.(26) tarafından 20 yerinden bıçaklandı. Olay anında adam hayatını kaybederken, polis zanlıyı gözaltına aldı.

GÜNDEM
05 Eylül 2022 - 12:51
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İzmir‘de kanser tedavisi gören 68 yaşındaki adam oğlu tarafından katledildi!


İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan ve kanser hastası olduğu için kemoterapi gören Kazım Vurgun (68) 26 yaşındaki oğlu A.V. tarafından 20 yerinden bıçaklanarak öldürdü. Polis A.V.'yi suç aleti ile birlikte gözaltına alırken Kazım Vurgun'un öldüğünü duyan yakınları olay yerine geldiklerinde gözyaşlarına boğuldular. A.V.'nin polise verdiği ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesiyle ablası hakkında konuşmasından dolayı tartıştığını ve tartışma sonrası kendisini kaybederek öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, dün gece saat 04.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kanser hastalığı tanısı konulan ve hastaneye yakınlığı nedeniyle yaklaşık bir hafta önce Buca ilçesi 24. sokaktaki bir eve taşınan Kazım Vurgun, bir süredir konuşmadığı oğlu ile barışmış ve kemoterapi tedavisine başlamıştı. Babasını ziyarete giden A.V. babasıyla bir anda tartışmaya başladı ve tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. A.V. mutfaktan ekmek bıçağını aldı ve babasına saldırmaya başladı.



Babasını 20 yerinden bıçakladı

Babasını 20 yerinden bıçakladı

Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun sırtından bıçaklandı ve kanlar içinde kalarak yere düştü. Çevrede bulunanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekibi, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı.

Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde sırtından çok sayıda bıçak darbesi alan Kazım Vurgun'un olay anında hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceme ekiplerinin işlemlerini tamamlamasıyla birlikte talihsiz adamın cansız bedeni Adli Tıp Morgu'na kaldırılırken Vurgun'un öldüğü haberini alarak eve gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

Babasını 20 yerinden bıçaklayarak ölümüne neden olan A.V ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüpheli verdiği ilk ifadesinde babası Kazım Vurgun'ün ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştığını ve sonrasını hatırlayamadığını iddia etti.

Olayla ilgili polisin başlattığı soruşturma devam ediyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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