GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 12:08

İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına gitti

İzmir Bergama'da bir adam karısını tüfekle vurarak öldürdü. Olaydan sonra sakinliğini koruduğu iddia edilen zanlı, ölen bir akrabasına başsağlığı diledi ve daha sonra polise giderek teslim oldu.

GÜNDEM
08 Eylül 2022 - 12:08
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İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına gitti


İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Zeytinder mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki kanser hastası N.B. ile 65 yaşındaki eşi Sabiha Bulut, evde kavga etti. Kavganın tartışmaya dönüşmesiyle deliye dönen adam, karısı Sabiha Burut'u tüfekle vurdu.

Tüfekle eşine ateş eden zanlı, daha sonra dışarı çıktı ve kahvaltısını ettikten sonra aynı ilçede hayatını kaybeden yakınının akrabasına başsağlığına gittiği ileri sürüldü.

Karısını öldürüp başka eve başsağlığına gitti!



Soğukkanlı tavırlarını devam ettiren adamın daha sonra jandarmaya giderek teslim olduğu söylenirken, verdiği ifade sinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

Zanlının suçunu itiraf etmesi sonrasında eve gelen jandarma ekipleri, kadını yerde hareketsiz yatarken bulurken jandarmayla birlikte gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirlediler.

Sabiha Bulut'un cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlaması sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken cenazeyi almaya gelen akrabaların arasında kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle engelledi.

Sabiha Bulut'un cenazesi Zeytindağ Aile Mezarlığı'na defnedilirken eşinin ölümüne neden olan katil zanlısının işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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