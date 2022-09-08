İzmir'de karısını öldüren adam, başka cenazeye başsağlığına gitti







Karısını öldürüp başka eve başsağlığına gitti!







İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Zeytinder mahallesinde yaşayan 75 yaşındaki kanser hastası N.B. ile 65 yaşındaki eşi Sabiha Bulut, evde kavga etti. Kavganın tartışmaya dönüşmesiyle deliye dönen adam, karısı Sabiha Burut'u tüfekle vurdu. Tüfekle eşine ateş eden zanlı, daha sonra dışarı çıktı ve kahvaltısını ettikten sonra aynı ilçede hayatını kaybeden yakınının akrabasına başsağlığına gittiği ileri sürüldü.Soğukkanlı tavırlarını devam ettiren adamın daha sonra jandarmaya giderek teslim olduğu söylenirken, verdiği ifade sinde suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Zanlının suçunu itiraf etmesi sonrasında eve gelen jandarma ekipleri, kadını yerde hareketsiz yatarken bulurken jandarmayla birlikte gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde kadının hayatını kaybettiğini belirlediler. Sabiha Bulut'un cenazesi, olay yeri inceleme ekiplerinin işlemlerini tamamlaması sonrası İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken cenazeyi almaya gelen akrabaların arasında kavga çıktı. Kavgayı polis güçlükle engelledi. Sabiha Bulut'un cenazesi Zeytindağ Aile Mezarlığı'na defnedilirken eşinin ölümüne neden olan katil zanlısının işlemlerinin devam ettiği bildirildi.