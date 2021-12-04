YAŞAM
04 Aralık 2021 - 11:26

İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!

İzmir'de eşinin ailesinin evine giden Umut Atabey (18) kayınpederinin 7 yerinden bıçakladı. Umut Atabey, olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. 

YAŞAM
04 Aralık 2021 - 11:26
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İzmir'de kayınpederinin evini bıçakla basan damat dehşet saçtı!
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam saat 23.40 sıralarında Umut Atabey (18) isimli bir genç, kayınpederi Hüseyin Er'in (44) evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren ve kayınpederiyle tartışmaya başlayan damat tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında getirdiği bıçakla kayınpederine saldırdı.







7 yerinden bıçaklanan kayınpeder Hüseyin Er kanlar içerisinde yere yığıldı. O sırada damat Umut Atabey, olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken ağır yaralanan Hüseyin Er, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesi sonrası ambulansa alınarak Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Er'in hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



Olayın hemen ardından bir soruşturma başlatan polis kayınpederini bıçaklayarak firar eden Umut Atabey'i arama çalışması başlattı. Olayın yaşandığı sırada evde olan Beste Atabey ise polise verdiği ifadesinde, eşi Umut Atabey'in bir süre önce eve geldiğini, kapıyı kırdıktan sonra babasıyla tartıştığını ve tartışma sırasında da babasını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Diğer taraftan, Beste Atabey'in 24 Kasım'da bir TV programına çıktığı ve burada kayınpederi ve kayınvalidesinin 9 aylık bebeğini kendisinden sakladığını öne sürerek baskıya uğradığını söylediği anlaşıldı. 

 
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