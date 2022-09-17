İzmir'de kenevir tarlasına baskın: 253 kök ele geçirildi

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeden geçen bir tarlada izinsiz kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 253 kök Hint keneviri elde etti. Olayla ilgili M.A. adlı 1 şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.