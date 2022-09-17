Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri, ilçeden geçen bir tarlada izinsiz kenevir bitkisi ekildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda adrese operasyon gerçekleştiren ekipler, 253 kök Hint keneviri elde etti. Olayla ilgili M.A. adlı 1 şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
YAŞAM
17 Eylül 2022 - 10:44
İzmir'de kenevir tarlasına baskın: 253 kök ele geçirildi
İzmir'in Ödemiş ilçesinde bir tarlaya baskın yapan polis ekipleri, 253 kök kenevir elde etti. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
YAŞAM
17 Eylül 2022 - 10:44