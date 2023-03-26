İzmir'de kırmızı et satın almak isteyenlere müjde! Ay boyunca en ucuz kıyma, kuşbaşı, sucuk, tavuk orada satılacak: Fiyat listesi yayınladı







Bornova ve Balçova’da iki şube daha açıldı







Ramazan ayı boyunca İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların et ihtiyacını karşılamak için Halkın Bakkalı/Halkın Kasabı şubelerinde fiyat artışı yapmayacağını duyurdu. Bu kapsamda, dana kıyma kilosu 195 lira, dana sucuk ve dana kuşbaşı kilosu ise 215 liradan satılacak. Ayrıca, Bornova Özkanlar ve Balçova Onur Mahallesi'nde açılan iki yeni şube ile hizmet ağı daha da genişletildi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı açıklamada belediyenin vatandaşların yanında olmak zorunda olduğunu belirtti. Açılışı yapılan küçük bir dükkanın bile bölgede yaşayanların aile ekonomisine ufacık bir katkısı olacağını söyledi. Soyer, bu dükkanın güvenli ve makul fiyatlarla alışveriş yapılacak bir yer olduğunu vurgulayarak, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar diledi. Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ise İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu girişimini özellikle Ramazan ayında çok değerli bulduklarını ifade ederek, burada yerli üretim yapılan bir işletmenin olması ve fiyatların piyasanın çok çok altında olması nedeniyle vatandaşların et ihtiyacını karşılayabileceklerini belirtti. Vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu adımını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek, uygun fiyatlarla kaliteli ürünlerin sunulmasından duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Belediyenin bu tür girişimleri, özellikle ekonomik zorlukların yaşandığı dönemlerde vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına büyük önem taşıyor.