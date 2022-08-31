İzmir'de Kız Arkadaşı Tarafından Bıçaklanan Genç Hayatını Kaybetti













İzmir'in Bergama ilçesinde bir kadın, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen şahsı aralarında çıkan tartışma sonucu bıçaklayarak öldürdü.Olay, akşam saatlerinde Maltepe Mahallesi Sevgi Yolu Farabi Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Çokgezer (30) ile kız arkadaşı olduğu ileri sürülen ve kocası cezaevinde bulunan H.Ç. (25) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın ardından H.Ç., Çokgezer'i göğsünden bıçakladı. Çokgezer kanlar içerisinde yere yığılırken, ihbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yollandı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çokgezer'in hayatını kaybettiği tespit edilirken, genç adamın cenazesi savcının incelemesinin ardından Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna götürüldü.Öte yandan, suç aletiyle birlikte yakalanan şüpheli H.Ç., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma süreci başladı.