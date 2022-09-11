YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:35

İzmir'de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Konak ilçesinde, sarı taksi önce kağıt toplayıcısına ardından ise park halindeki araca çarptı. Kazada kağıt toplayıcısı yaşlı adam hayatını kaybederken, yaralı taksi sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 07:35
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İzmir’de kontrolden çıkan taksi kağıt toplayacısına çarptı: 1 ölü, 1 yaralı


Kaza, saat 03.40 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakasına sahip ticari taksi, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı önce yolun sağında bulunan kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş'a (67) ve ardından park halindeki AUDI marka 42 CVT 11 plakasına sahip araca çarptı.

Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi.



Öte yandan, Durmuş'un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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