İzmir'de korku dolu anlar, benzin döküp çocuklarını yakmaya kalkıştı













Olay, bugün öğle saatlerinde Ilıca Mahallesi Prof. Dr. Türkan Saylan Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, ilçede seyyar olarak balık satıcılığı yapan R.E., şikayet üzerine zabıta ekiplerinin para cezası kesmesine sinirlendi.Bunun üzerine R.E., yanındaki iki çocuğu ve kendisinin üzerine benzin döktü. İhbar üzerine olayın gerçekleştiği yere birden fazla polis ekibi gönderir iken Narlıdere İlçe Emniyet Müdürü Savaş Şimşek de olayın gerçekleştiği yere geldi. Elinde sallama olarak tabir edilen döner bıçağı da yer alan saldırgan, kendisine yardım etmek isteyenleri çevresine yaklaştırmadı.