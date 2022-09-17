YAŞAM
17 Eylül 2022 - 14:24

İzmir'de kozmetik fabrikasında büyük yangın

İzmir'in Torbalı ilçesinde bir kozmetik fabrikasında çıkan yangın kısmen kontrol altına alındı. Yangındaki patlamalarla panik yaşayan vatandaşlar ise o anları anlattı.

YAŞAM
17 Eylül 2022 - 14:24
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İzmir'de kozmetik fabrikasında büyük yangın

Yangın, saat 10.30 sıralarında, ilçeye bağlı bağlı 29 Ekim Mahallesi'nde, sanayi bölgesindeki kozmetik fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen çıkan yangında alevler kısa sürede hızla büyüyerek bütün fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye birden fazla itfaiye ekibi sevk edilirken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Alınan bilgilere göre yangın esnasında fabrikada vardiyada bulunan 60 işçinin olduğu öğrenildi. Yangında 3 işçinin yaralandığı ve Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenilirken yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

"Uyurken bir anda patlama sesini duydum"

Fabrikanın yakınında bir evde oturan vatandaşlardan Yakup Kaşıkçı, patlama sesiyle uykudan uyandığını söyledi. Kaşıkçı, "Evde uyurken bir anda patlama sesini duydum. Sonra dışarı çıktığımda fabrikadan alevlerin yükseldiğini gördüm. Burası kozmetik fabrikası olduğu için sürekli patlama sesleri geldi. Daha sonra büyük patlama riskine karşı yakındaki evlerin sahiplerine haber verdik ve evlerin tahliyesine yardımcı olduk. İş yerinden kaçanlar oldu; onlara da su verdik, yardımcı olmaya çalıştık. İtfaiyeyi ve sağlık ekiplerini aradık. İlk önce AFAD ekipleri geldi sonra itfaiye ve sağlık personelleri geldi" dedi.

Yine patlama sesleriyle büyük panik yaşayan Ali Yayan ise, "Ben evde telefonla ilgilenirken patlama seslerini duydum. Dışarı çıktığımda da dumanları gördüm. Ondan sonra itfaiyeyi aradım ve durumu bildirdim. Çok korktum açıkçası ve ailemin yanına gittim. Sonra yola çıkıp itfaiye ekiplerini bölgeye yönlendirmede yardımcı olduk" açıklamasını yaptı.

Yangın kısmen kontrol altında

Alevlerin fabrikayı sarması nedeniyle ara ara patlamalar meydana gelirken, 3 LGP tankının patlama riskine karşı jandarma ve itfaiye ekipleri bölgedekileri uzaklaştırdı. Çalışmalar sonucu patlama riskinin sona ermesinin ardından itfaiye ekipleri yakın müdahaleye de başladı. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kısmen kontrol altına alınırken, söndürme ekipleri çalışmalarına devam ediyor.

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