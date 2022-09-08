YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:50

İzmir'de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çerçevesinde sahneye çıkması planlanan Tarkan'ın sahne alacağı platform çöktü.

YAŞAM
08 Eylül 2022 - 06:50
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İzmir’de kurtuluş yıl dönümü için hazırlanan platform çöktü: 1 kişi yaralandı


İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yılı kutlamaları için sahne alacak Tarkan konseri öncesi kurulan dev platform büyük bir gürültüyle yıkıldı. 1 kişinin hafif yaralandığı olay sonrası bölgeye birden fazla polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, korku dolu anlara tanık olan vatandaş Süleyman Yunus Pirvan, “Platform çökerken buradaydım, diğer sahneyi inceledik sonra buraya doğru geliyorduk yolun ortasında çatının çökmesi ile beraber sahnenin aşağı doğru çöktüğünü gördüm.Çığlık sesi falan da gelmedi duymadım” şeklinde konuştu.

Yıkılan platform hakkında sosyal medya üzerinden bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Tarkan'ın sahne alacağı konser alanında yaşanan kaza için çok üzgünüz. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmaması ile teselli buluyoruz. Konserle ilgili tekrar bilgilendirme yapacağız” açıklamasını yaptı.



İlk belirlemelere göre yıkılan platformda o an çalışan yaklaşık 40 kişinin olduğu belirtildi. Öte yandan, yıkılan platformun kaldırılması için bölgeye vinç ekipleri yönlendirildi.

Megastar Tarkan: “Konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız”

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan platform büyük bir gürültüyle çöktü. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü sanatçı Tarkan, “İzmir'e giderken sahnemin yıkıldığı haberini aldım. Çok üzüldüm ancak can kaybı ve yaralı olmamasına çok sevindim. Bu konserin gerçekleşmesi için elimizden ne gelirse yapacağız” diye konuştu.

İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünde 9 Eylül tarihinde Cumhuriyet Meydanında sahne alacak olan ünlü sanatçı Tarkan'ın vereceği konser öncesi kurulan dev platform dün akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle yıkıldı. Facianın eşiğinden dönülen olayın ardından adrese birden fazla polis ve sağlık personelleri sevk edilirken, 1 kişinin hafif yaralandığı öğrenildi.

“Herkese çok geçmiş olsun”

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Haber Editörü
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