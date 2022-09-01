YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:57

İzmir'de Lastiği Patlayan TIR Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 5 Yaralı

İzmir’in Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye yollandı.

YAŞAM
01 Eylül 2022 - 15:57
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İzmir'de Lastiği Patlayan TIR Dehşet Saçtı: 1 Ölü, 5 Yaralı


İzmir'in Menemen ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralı olarak hastaneye yollandı. Kaza konusu ile ilgili soruşturma süreci başladı.



Kaza saat 13.15 sıralarında Kuzey Ege Otoyolu, Menemen gişeleri yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Aliağa istikametine hareket halinde olan ve O.A. idaresindeki 55 ADK 064 plakasına sahip tır, seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu savrularak devrildi. Bu esnada tır, aynı istikamette orta şeritten hareket halinde olan Fahrettin Altay (47) idaresindeki 45 AT 107 plakasına sahip tıra ve sol şeritte ilerleyen H.Y. idaresindeki 16 CME 96 plakasına sahip otomobile çarptı. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye polis, jandarma, AKS ve sağlık personelleri yollandı. Polis ve jandarma ekipleri tarafından yolda güvenlik önlemleri alınırken, sağlık personelleri tarafından gerçekleştirilen araştırmada tır sürücüsü Fahrettin Altay'ın olay mahalinde yaşamını yitirdiği belirlendi.





Yaralıların durumu iyi


Öte yandan meydana gelen kazada otomobil sürücüsü H.Y. ile araçta yolcu konumunda bulunan M.Y., İ.Ö., Ş.Ö. ve M.Ö., ambulansla Menemen Devlet Hastanesine yollandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



Kazada yaşamını yitiren Fahrettin Altay'ın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kaza konusu ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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