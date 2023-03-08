EKONOMİ
08 Mart 2023 - 20:30

İzmir'de market alışverişi yapanlar dikkat! Artık ücretsiz dağıtılacak

İzmirlilere müjde! Bayraklım Kart devri başladı. Öğrencilere özel alışveriş kartı projesi için detaylar haberimizde...

EKONOMİ
08 Mart 2023 - 20:30
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İzmir'de market alışverişi yapanlar dikkat! Artık ücretsiz dağıtılacak


İzmir'de yaşayan vatandaşlar için önemli bir duyuru yapıldı! Bayraklı Belediyesi tarafından başlatılan Bayraklım Kart dönemi başlıyor. Bakiyesi belediye tarafından yüklenen, isme özel alışveriş kartları öğrencilere ücretsiz olarak dağıtılacak. Ayrıca, İzmir'deki öğrenciler için beslenme desteği de devam ediyor.

bayraklım kart



Bayraklı Belediyesi'nin yaptığı açıklamada, Bayraklım Kart Projesi ile ilçe genelindeki 1000 ilkokul ve ortaokul öğrencisine birer öğün beslenme desteği verileceği belirtildi. Bu projenin amacı, öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak ve ailelerin maddi yükünü hafifletmektir.

Bayraklım Kart, İzmir'de yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak bir hizmet sunacak. Belediye tarafından ücretsiz olarak dağıtılacak olan bu kartlar, vatandaşların market ve diğer alışverişlerinde kullanabilecekleri bir ödeme aracı olacak. Bu güzel projelerle, belediyelerin vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için yaptığı çalışmaların artarak devam etmesi umulmaktadır.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, öğrencilere beslenme desteği hakkında yaptığı açıklamada, "Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve geleceğimizi güvence altına almak hepimizin sorumluluğunda. Bu nedenle Bayraklım Kart Projesi sayesinde öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları öğünlere ulaşmasını önemsiyor, dengeli beslenmenin önünü açıyoruz. Hiçbir çocuğumuz evlerinde veya okullarında aç kalmayana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bayraklım Kart Projesi kapsamında, belediye tarafından bakiyesi yüklenen isme özel alışveriş kartları öğrencilere dağıtılacak. İşbirliği yapılan Multinet A.Ş. ile birlikte yürütülecek olan proje sayesinde, okul çağındaki çocuklar anlaşmalı okul kantinlerinden günlük olarak alışveriş yapabilecekler. Kartlar sadece yemek ve tüketim amaçlı gıda alımlarında kullanılabilecek. İlk etapta 1000 öğrenciyi kapsayan proje, Mart ayının ilk haftasından itibaren hizmete sunulacak.

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
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