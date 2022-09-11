YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:35

İzmir'de ölümle biten kaza kamerada

İzmir'in Konak ilçesinde, sarı taksi önce kağıt toplayıcısına ardından park halindeki araca çarptı. Kağıt toplayıcısı yaşlı adamın yaşamını yitirdiği ve taksi sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

YAŞAM
11 Eylül 2022 - 22:35
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İzmir’de ölümle biten kaza kamerada


Kaza, saat 02.55 sıralarında İsmet Kaptan Mahallesi Fevzi Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, Basmane Garı istikametine gitmekte olan D.B. (30) idaresindeki 35 T 6814 plakasına sahip ticari taksi, süratli gittiği yolda ilk sırada kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş'a (67) ve ardından park halindeki Audi marka 42 CVT 11 plakasına sahip araca çarptı. Kazanın şiddetiyle araçlar ve Durmuş yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri yönlendirildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde Durmuş'un yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralı taksi sürücüsü ise ambulansa alınarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı taksi sürücüsünün tedavisinin sürdüğü belirtildi. Olay yerinde yaşamını yitiren Durmuş'un cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



Kaza anı kamerada

Kağıt toplayıcısının yaşamını yitirdiği kaza konusu ile ilgili görüntüler çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı ortaya çıktı. Görüntüde, yolun sağ tarafından ilerleyen kağıt toplayıcısı bir müddette ilerledikten sonra aynı istikamette hızla hareket halinde olan ticari taksinin kağıt toplayıcısına çarptığı görünüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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