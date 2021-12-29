İzmir'de otel çalışanını öldüren hata!













İzmir'in Selçuk ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in iş adamı eşi Gökhan Sengel'in sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel'de skandal yaratan ölümcül bir hata işlendi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, susadığını fark etti ve masanın üzerinde su şişesi içindeki mermer cilasını su sanarak içti. Anında fenalaşan genç kadın apar topar hastaneye kaldırıldı.Hastanede tedavi altına alınan Çivici'nin iç organlarının zarar gördüğü anlaşılırken, genç kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yapılan otopside ise Özge Çivici'nin su sandığı pet şişedeki mermer cilasını içtiği belirlendi.Bir insanın ölümüne neden olan skandal olayda ihmali olduğu değerlendirilen şüphelenilenlerin ifadelerine başvurulurken polis Özde Çivici'nin ölümüne ilişkin geniş çapta bir soruşturma başlattı.