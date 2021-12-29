YAŞAM
29 Aralık 2021 - 12:30
Güncelleme: 29 Aralık 2021 - 12:54

İzmir'de otel çalışanını öldüren hata!

İzmir'de bulunan Ephesus Hitit Otel'de halkla ilişkiler biriminde çalışan Özde Çivici, su içmek isterken yanlışlıkla su şişesi içinde olan mermer cilasını içti. Genç kadın doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

YAŞAM
29 Aralık 2021 - 12:30
Güncelleme: 29 Aralık 2021 - 12:54
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
Yazdır
 A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İzmir'de otel çalışanını öldüren hata!
İzmir'in Selçuk ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in iş adamı eşi Gökhan Sengel'in sahibi olduğu Ephesus Hitit Otel'de skandal yaratan ölümcül bir hata işlendi. Otelin halkla ilişkiler biriminde çalışan 30 yaşındaki Özde Çivici, susadığını fark etti ve masanın üzerinde su şişesi içindeki mermer cilasını su sanarak içti. Anında fenalaşan genç kadın apar topar hastaneye kaldırıldı.







Hastanede tedavi altına alınan Çivici'nin iç organlarının zarar gördüğü anlaşılırken, genç kadın doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Yapılan otopside ise Özge Çivici'nin su sandığı pet şişedeki mermer cilasını içtiği belirlendi.


Bir insanın ölümüne neden olan skandal olayda ihmali olduğu değerlendirilen şüphelenilenlerin ifadelerine başvurulurken polis Özde Çivici'nin ölümüne ilişkin geniş çapta bir soruşturma başlattı.

 
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İlginizi Çekebilir
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 11 öğrenciye çaptı!
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 11 öğrenciye çaptı!
Kripto para borsasında 400 bin lira kaybedince eşini katletti!
Kripto para borsasında 400 bin lira kaybedince eşini katletti!
Son Haberler
Doğum Haritası Yorumu
Doğum Haritası Yorumu
Altınını TL hesabına çevireceklere yeni destek paketi!
Altınını TL hesabına çevireceklere yeni destek paketi!
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 11 öğrenciye çaptı!
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil 11 öğrenciye çaptı!
BDDK, 13 bankaya 50'şer bin lira ceza kesti!
BDDK, 13 bankaya 50'şer bin lira ceza kesti!
İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol boşanıyorlar!
İbrahim Çelikkol ve eşi Mihre Çelikkol boşanıyorlar!
Tehlikeli hayvan besleyen 374 kişiye ceza!
Tehlikeli hayvan besleyen 374 kişiye ceza!
Kripto para borsasında 400 bin lira kaybedince eşini katletti!
Kripto para borsasında 400 bin lira kaybedince eşini katletti!
Koç ve Boğaziçi'den sonra İTÜ'den de yüz yüze eğitim kararı!
Koç ve Boğaziçi'den sonra İTÜ'den de yüz yüze eğitim kararı!
Evde çıkan yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan aldı!
Evde çıkan yangın 4 yaşındaki çocuğu hayattan aldı!
Tedbir kararına itiraz eden WhatsApp ve Facebook'a ret kararı!
Tedbir kararına itiraz eden WhatsApp ve Facebook'a ret kararı!