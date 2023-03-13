İzmir'de otobüse, dolmuşa binenler dikkat! 15 Nisan'dan itibaren başlayacak







TOPLU TAŞIMA KULLANANLARIN DİKKATİNE!







İzmir toplu taşıma kullanımını sağlayan vatandaşlarımıza sevindirici bir duyuru yapıldı. Metro için ilk test sürüşü gerçekleşeceğini belirtti. Başkan Tunç Soyer ise açıklamasında detaylı bilgiler verdi. Metro ilk denemesi ne zaman gerçekleştirilecektir? Merak edilen detaylar haberimizde.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkanı Tunç Soyer, toplu taşıma kullanımında olan vatandaşlarımıza bu güzel haberi açıkladı. Narlıdere Metrosu için Nisan ayı içerisinde ilk defa deneme sürüşü gerçekleşeceğini belirtti. Metro için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir.Metro güzergahlarının arası ise Fahrettin Altay İstasyonu ve Narlıdere Kaymakamlık İstasyonu'nda kullanıma açılacaktır. Başlangıç olan 2 istasyon arasında 7 durak vardır. Tüm istasyonlar ise 7,2 km şeklinde olmaktadır. Evka-3, Fahrettin Altay istasyonu hattın devamı: Balçova, Çağdaş, DEÜ Hastanesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Narlıdere, Şehitlik ve Kaymakamlık istasyon duraklarıdır. 14.183 rayın 12.782'si tamamlanmış bulunmaktadır.İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıklamada bulundu. “Deprem, pandemi çalışmalarımızı asla durduramadı, yolumuza engel olamadı. 1,5 milyar TL civarında bütçe ile projeyi tamamlamış olacağız. Oldukça hızlı ilerliyoruz Başlangıç için deneme seferleri hedef tarihi 15 Nisan olarak belirlenmiştir. Vadettiğimiz gibi bu yıl içerisinde, Cumhuriyetimizin 100. yılında metro hattını tamamlayarak halkımıza hediye olarak sunacağız. Şu anda yürüyen merdivenlerin montajı yapılmaktadır. İstasyonlarda geriye kalan ufak çalışmalar için arkadaşlarımız devam etmektedir. Sıkı gerçekleşen çalışmalarımız vardır. 700 küsür çalışanlarımız 15 Nisan tarihine yetişmek için daha çok çalışmaktadır. Tüm arkadaşlarımıza minnettar olmaktayım.” diyerek sözlerini tamamladı.