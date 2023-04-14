GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 19:38

İzmir'de özel bir hastanenin 'Doktor Çetesi'nden 147 milyon liralık büyük vurgun!

Aralarında doktorlar ve hastane sahiplerinin de bulunduğu 14 zanlının, İzmir Menemen'deki özel bir hastanede haksız kazanç elde ederek kamuya yaklaşık 147 milyon TL zarar verdiği belirlendi. Zanlılar gözaltına alınırken adı geçen hastanenin kamu zararı şimdiye kadar keşfedilen en büyük dosya şeklinde kayıtlara geçirildi.

GÜNDEM
14 Nisan 2023 - 19:38
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İzmir'de özel bir hastanenin 'Doktor Çetesi'nden 147 milyon liralık büyük vurgun!


İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak görev yapan Aliağa Mali Büro Amirliği ekipleri, “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurulması”, “Resmi Belgede Sahtecilik”, “Nitelikli Dolandırıcılık” gibi birçok suçlar kapsamında bu suçları işledikleri belirlenmiş kişilerle ilgili harekete geçti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlılar hakkında bugün İzmir merkezli olmak üzere İstanbul, Manisa ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

KAMU ZARARINDA YAPILMIŞ OLARAK TESPİT EDİLEN EN BÜYÜK DOSYA

İzmir'de özel bir hastanenin 'Doktor Çetesi'nden 147 milyon liralık büyük vurgun

Menemen'de özel bir hastanede çalışan ya da ayrılarak başka bir kuruma geçerek görevlerine devam eden dokuz doktor, bir hastane müdürü ve dört büro çalışanı olmak üzere toplam 14 zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların kamuya yaklaşık 147 milyon TL zarar verdiği ve haksız kazanç elde ettiği belirlendi. Ayrıca, kamuya açıklanmış bir kayıpla bağlantılı olarak şimdiye kadar bulunan en büyük dosyanın olduğu ortaya çıktı. 14 zanlı, gözaltına alındıktan sonra Emniyet Müdürlüğü Mali Suçları Önleme Şube Müdürlüğü'ne sevk edildi.



İzmir'de özel bir hastanenin 'Doktor Çetesi'nden 147 milyon liralık büyük vurgun

Gözaltına alınan 14 zanlı arasında Menemen İlçesi'nde faaliyet gösteren ve kısa bir süre önce satışı gerçekleştirilen özel hastanenin eski ortaklarından birisi olan İ.Y.'nin bahsi geçen suça o dönemlerde dahil olduğu öğrenildi. Şu an İstanbul'da başka bir hastaneyi satın alan İ.Y. ve diğer 13 zanlının polis merkezindeki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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