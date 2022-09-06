GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:18

İzmir'de Tarkan tarifesi 15 bin TL'yi buluyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü olan 9 Eylül'de bir hayli etkinlik planlanırken, akşam saatlerinde gerçekleşecek Tarkan konserini çevredeki restoranlardan takip edebilmek isteyen vatandaşlar ise kişi başı 2 bin TL ile 15 bin TL ücreti gözden çıkarmak durumunda kalacak.

GÜNDEM
06 Eylül 2022 - 15:18
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İzmir’de Tarkan tarifesi 15 bin TL’yi buluyor

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla 9 Eylül'de son derece etkinlik planlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde düzenlenecek artırılmış gerçeklik destekli interaktif teatral şov, toplam 8 bölümden oluşacak ve yaklaşık 40 dakika sürecek. 180 dansçı ve 300 saha çalışanının görevli olduğu etkinlikte 1 orta kule, 6 yan kule ile izleyenlere 360 derecelik şov deneyimi yaşatılacak. Bin 300 metrekarelik led ekranın kullanılacağı gösteriyi hem de yüz binlerce kişi izleyebilecek.

Gecenin finalinde ise Tarkan konser verecek. Tarkan'ın konseri nedeniyle Kordon'daki kafe ve restoranların rezervasyonları günler öncesinden doldu. Kordon'daki son derece restoran, Tarkan konserine özel kişi başı 2 bin ile 15 bin TL arasında değişen menüler oluşturdu.

“Rezervasyonlar yüzde 99 oranda dolu”

Tarihi güne tanıklık etmek isteyenlerin o gün Kordon'u dolduracağını altını çizen Kordon İş Adamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, “İzmir, çevre iller ve hatta yurtdışından rezervasyonlar yapıldı. İzmir'in doğum günü en iyi şekilde kutlanacak. Bu kutlama Tarkan ile de taçlanacak. Çevre restoranlarda rezervasyonlar yüzde 99 oranda dolu. Bazı vatandaşlar dolu olduğu halde bir sandalye dahi olsa taleplerde bulunuyor” dedi.

Kordon'daki kutlamalara milyonlarca kişinin katılmasının beklendiğini önemini vurgulayan Şanlı, “Esnaflar taleplere yetişemiyor. Bazı vatandaşların balkonlarını da kiraladığı söyleniyor. Miting günlerinde olduğu gibi bazı vatandaşların da teknelerle gelmesi bekleniyor. Esnaflarımız, yoğunluk nedeniyle menüler oluşturdu. 2 bin liradan 15 bin liraya kadar menüler var ve yok satıyor şuanda” şeklinde konuştu.

“Erken gelen masaya oturacak”

Masa ayırmaları için kendilerine çok talep geldiğini önemini vurgulayan kafe işletmecisi Cemal Levent ise “Biz sürekli gelen kendi müşterimizi mağdur etmek istemediğimiz için talepleri geri çeviriyoruz. Erken gelen masaya oturacak. Bir masa için 600 TL teklif eden oldu ancak biz geri çevirdik. ‘Para kazanmak istemiyor musunuz?' diye tepki de gösterenler oldu” dedi.

Levent, çevredeki binalardan balkonlarını 10 bin lira ve bin dolar gibi fiyatlara kiraya verenler olduğunu da söyledi. Konser alanı civarındaki konut sahiplerinin de yine o güne özel organizasyonlar düzenlediği ileri sürüldü. Bazı ev sahiplerinin balkonlarını yüksek fiyatlardan kiraladıkları dile getirildi.

Ali Gözeten - Sinan Yeniçeri

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Haber Editörü
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