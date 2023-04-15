İzmir'de toplu taşıma kullananlar dikkat! Sabah saatlerinde duyuru yapıldı: O tarihler arasında ücretsiz olacak!







21 NİSAN 00.00'DA BAŞLIYOR







Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İzmir'de toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Karara göre, İzban seferleri ücretsiz olacak. İşte detaylar...Resmi Gazete'de yayımlanan karar, İzmir'de toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşları yakından ilgilendiriyor. Karara göre, İzban seferleri 21 Nisan saat 00.00'dan 23 Nisan saat 24.00'e kadar ücretsiz olacak. Bu gelişme, Ramazan Bayramı'na az bir süre kala gerçekleşti. Bu karar, İzmir'de toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlar için sevindirici bir gelişme oldu. Özellikle Ramazan Bayramı'na yakın bir tarihte alınması, vatandaşların seyahat etme maliyetlerini azaltarak bayram tatillerini daha ekonomik bir şekilde geçirmelerine yardımcı olacak. Ücretsiz seyahat hizmetiyle, İzban seferlerinin daha fazla kişi tarafından tercih edilmesi de bekleniyor. Bu karar, toplu taşımanın yaygın kullanımının teşvik edilmesi açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Ramazan Bayramı'na ise 7 gün kaldığı bilgisini vermek mümkün. Bu yıl bayram tatili, binlerce çalışanın 3.5 gün olmak üzere tatil yapabilecekleri bir fırsat sunacak. Kararda belirtilen ücretsiz toplu taşıma hizmeti, vatandaşların bayram tatillerini daha keyifli ve rahat geçirmelerine yardımcı olacak.