İzmir'de trafik kazasında yaşlı çift yaralandı

Kaza bugün saat 10:00 sıralarında Tire'ye bağlı Kızılcahavlu köyünde gerçekleşti. 75 yaşında olduğu öğrenilen Özer Ö., 35 HP 169 plakasına sahip otomobiliyle Tire'den Kızılcahavlu köyüne giderken, köyün girişinde direksiyon kontrolden çıktı. Savrulan aracın yoldan çıkmasıyla oluşan kaza sürücü Özer Ö. ve yanında yolcu konumunda bulunan eşi Solmaz Ö. yaralandı.Kazanın haber verilmesi üzerine mahallede gezen sağlık ekipleri, yaralı çifti ambulansla Tire Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturmaya başlatıldı. Yakup Fatih Şaşmaz