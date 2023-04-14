YAŞAM
14 Nisan 2023 - 15:30

İzmir'de uçağa binenler dikkat! Haftada iki kez yapılacak: Duyuru yapıldı! Tüm yolcuları ilgilendiriyor

Türk Hava Yolları İzmir'de uçak kullanacak vatandaşı ilgilendiren duyuruları peş peşe paylaştı. Peki yolcular için ne yapılacak? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
14 Nisan 2023 - 15:30
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İzmir'de uçağa binenler dikkat! Haftada iki kez yapılacak: Duyuru yapıldı! Tüm yolcuları ilgilendiriyor


Uçuşu olan yolcular Türk Hava Yolları tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Peki İzmir kalkışlı hangi uçuşlar için uyarı yapıldı? Tüm detaylara haberimizden uyarabilirsiniz.

TÜRK HAVA YOLLARI BİLGİLENDİRDİ

Türk Hava Yolları tarafından yapılan duyuru kapsamında İzmir Belgrad arasında haftanın iki günü karşılıklı sefer olacak. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 14.20 saatinde, Belgrad Tesla Havalimanı'ndan 15.55 saatinde hareket edilecek. Sırbistan Belgrad sık sık uçuş yaşanan şehirlerden biri olarak biliniyor ve Anadolujet tarafından avantajlı uçuşlar sağlanmaya devam ediyor. 



Anadolu Jet Karşılıklı Uçuşlar Başlıyor

Karşılıklı seferler 17 Nisan tarihinde Ankara'dan Özbekistan Taşkent'e uçuş başlayacak ve seferler Ankara Esenboğa Havailmanı ve İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı arasında haftanın iki günü yapılacak. Uçuşlarla ilgili diğer detaylar ve uçuş bilgileri anadolujet.com internet adresinden ya da 0850 333 2538 numarasını arayarak öğrenilebilecek. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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