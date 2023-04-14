İzmir'de uçağa binenler dikkat! Haftada iki kez yapılacak: Duyuru yapıldı! Tüm yolcuları ilgilendiriyor







TÜRK HAVA YOLLARI BİLGİLENDİRDİ







Uçuşu olan yolcular Türk Hava Yolları tarafından yapılan duyuruları yakından takip ediyor. Peki İzmir kalkışlı hangi uçuşlar için uyarı yapıldı? Tüm detaylara haberimizden uyarabilirsiniz.Türk Hava Yolları tarafından yapılan duyuru kapsamında İzmir Belgrad arasında haftanın iki günü karşılıklı sefer olacak. İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda 14.20 saatinde, Belgrad Tesla Havalimanı'ndan 15.55 saatinde hareket edilecek. Sırbistan Belgrad sık sık uçuş yaşanan şehirlerden biri olarak biliniyor ve Anadolujet tarafından avantajlı uçuşlar sağlanmaya devam ediyor.Karşılıklı seferler 17 Nisan tarihinde Ankara'dan Özbekistan Taşkent'e uçuş başlayacak ve seferler Ankara Esenboğa Havailmanı ve İslam Kerimov Taşkent Uluslararası Havalimanı arasında haftanın iki günü yapılacak. Uçuşlarla ilgili diğer detaylar ve uçuş bilgileri anadolujet.com internet adresinden ya da 0850 333 2538 numarasını arayarak öğrenilebilecek.