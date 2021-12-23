GÜNDEM
23 Aralık 2021 - 13:01
Güncelleme: 23 Aralık 2021 - 13:01

İzmir'de ulaşıma zam! Minibüslerde indi-bindi 5 TL oldu..

İzmir’de minibüs tarifeleri değişti. Tarifelere yüzde 25 zam oranı yansıtılırken en düşük indi-bindi ücretinin 5 TL olduğu bildirildi.

GÜNDEM
23 Aralık 2021 - 13:01
Güncelleme: 23 Aralık 2021 - 13:01
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İzmir’de ulaşıma zam! Minibüslerde indi-bindi 5 TL oldu..
İzmir genelinde minibüs ulaşım ücretlerine bugünden itibaren zam geldi. Yüzde 25 olarak uygulanacak yeni tarifede ise en düşük indi-bindi ücretinin 4 TL'den 5 TL'ye yükseltildiği bildirildi.








İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı tarafından yapılan açıklamada, daha öncesinde alınan 1 TL’lik zam kararının 23 Aralık Perşembe gününden itibaren geçerli olacağı belirtilirken Atlı açıklamasında yeni tarife ile birlikte minibüslerde indi-bindi ücretinin de 4 TL'den 5TL'ye yükseldiği aktarıldı.

 
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