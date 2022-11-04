GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 10:22

İzmir'de yaşanan 4.9 şiddetindeki deprem herkesi korkuttu! Artçı sallantılar devam ediyor! 4 Kasım 2022 Deprem listesi

4 Kasım 2022 tarihinde İzmir'de gerçekleşen 4.9 şiddetindeki deprem yürekleri ağza getirdi. Yaklaşık 7 saniye süren depremin derinliği ise 4.47 kilometre olarak kayda geçti. İzmir Buca'da meydana gelen deprem çevre illerden de hissedildi. İşte 4 Kasım 2022 deprem listesi…

GÜNDEM
04 Kasım 2022 - 10:22
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İzmir’de yaşanan 4.9 şiddetindeki deprem herkesi korkuttu! Artçı sallantılar devam ediyor! 4 Kasım 2022 Deprem listesi


Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Günün ilk ışıklarıyla artçı depremler etkisini gösterirken İzmir’de ki sallantılarda yakından takip ediliyor. AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem listesi dikkat çekerken depremin İzmir ve çevre illerden hissedildiği aktarıldı. Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli gibi çevre il ve ilçelerden hissedilen depremin şiddeti 4.9 olarak kayda geçti. İşte 4 Kasım 2022 deprem listesi…

İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM

Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olarak kayda geçen 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. AFAD tarafından açıklanan veriler kapsamında saat 03.29’da meydana gelen depremin derinliği 14.47 kilometre olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen artçı sarsıntılar ise vatandaşları korkutuyor. Depremde can kaybı yaşanmazken yaralı sayısı 3'e yükseldi.

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR



İzmir'de günün ilk saatlerinde yaşanan deprem sonrasında vatandaşlarda tedirgin oldu. 4.9 şiddetindeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar da kentte etkisini gösteriyor. Son artçı sarsıntı İzmir'in Bornova ilçesinde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 2.4 şiddetinde gerçekleşti.

4 KASIM 2022 SON DEPREMLER

İzmir depreminden sonra vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi:

İzmir deprem listesi 4 KAsım 2022

EDİTÖR
Hilal Nas
Hilal Nas
İlginizi Çekebilir
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
Kasım 2022 ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı ay tutulması hangi güne denk geliyor? Kasım 2022 ay tutulması izlenecek ülkeler
Kasım 2022 ay tutulması ne zaman, saat kaçta? Kasım ayı ay tutulması hangi güne denk geliyor? Kasım 2022 ay tutulması izlenecek ülkeler
Son dakika! MSB duyurdu: Paraşüt kazasında yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu
Son dakika! MSB duyurdu: Paraşüt kazasında yaralanan Astsubay Kıdemli Çavuş Özkan Demir şehit oldu
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatları düştü mü? 4 Kasım 2022 gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
Bir zam haberi daha akaryakıtta! Bu kadarına da pes dedirten zam uygulamaya geçildi! 4 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
Bir zam haberi daha akaryakıtta! Bu kadarına da pes dedirten zam uygulamaya geçildi! 4 Kasım güncel akaryakıt fiyatları
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden peş peşe açıklama yapıldı! 4.9 şiddetindeki deprem yürekleri ağza getirdi
AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden peş peşe açıklama yapıldı! 4.9 şiddetindeki deprem yürekleri ağza getirdi
Son Haberler
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba kendisini tehdit eden o kişinin ismini açıkladı
Önce İYİ Partiye geçmiş sonra tehdit edildiğini söylemişti! Fakıbaba...
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Galatasaray'dan Beşiktaş derbisi öncesi şut çalışması!
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız sürücüye işlem başlattı
Israrla ambulansa yol vermeyen sürücü ceza aldı! Polis ekipleri arsız...
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi olabilir doktora başvurun
Sabahları kalktığınızda bu 3 belirti varsa aman dikkat! Kanser belirtisi...
Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından sindirime kadar birçok etkisi var!
Şifa deposu bal kabağının saymakla bitmeyen faydaları! Kalp sağlığından...
Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne zaman? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı
Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 7. Bölüm ne...
Atilla Szalai: Artık Sivasspor maçına odaklanacağız
Atilla Szalai: Artık Sivasspor maçına odaklanacağız
KPSS Ön lisans polislik başvuruları başladı mı, şartlar nelerdir? KPSS Ön lisans polislik taban puanları ve baraj puanı
KPSS Ön lisans polislik başvuruları başladı mı, şartlar nelerdir?...
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen dizi hangisi oldu? 3 Kasım 2022 reyting sonuçları
Reyting sonuçları açıklandı mı? Perşembe günü en çok izlenen...
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı! Sevgilisiyle sokak ortasında saatlerce dans etti!
Bir Peri Masalı’nın Onur’u Tarık Emir Tekin herkesi şaşırttı!...
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix gecesi şıklık gecesine dönüştü! Bir bakan bir daha baktı
Melisa Şenolsun'a Nurgül Yeşilçay'dan iltifat üstüne iltifat! Netflix...
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik yüzük replika çıktı!
Mehmet Dinçerler'den Hadise'ye bir şok daha! Olay olan 3 milyon TL'lik...
Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş gümüş madalyanın sahibi oldu
Dünya Breaking Şampiyonası'ndan ikincilik geldi! Ceylin Han Çinkitaş...
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Ünlü komedyan Ata Demirer rekor kırdı! Bir mekanda tam 14 saat oturdu
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu! Ajda Pekkan'dan iyi haber geldi
Süperstar Ajda Pekkan evde geçirdiği kaza sonucu ilk kez konuştu!...