İzmir’de yaşanan 4.9 şiddetindeki deprem herkesi korkuttu! Artçı sallantılar devam ediyor! 4 Kasım 2022 Deprem listesi







İZMİR'DE KORKUTAN DEPREM

ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDİYOR







4 KASIM 2022 SON DEPREMLER

Son dakika deprem haberleri yakından takip ediliyor. Günün ilk ışıklarıyla artçı depremler etkisini gösterirken İzmir’de ki sallantılarda yakından takip ediliyor. AFAD tarafından paylaşılan güncel deprem listesi dikkat çekerken depremin İzmir ve çevre illerden hissedildiği aktarıldı. Manisa, Aydın, Balıkesir, Denizli gibi çevre il ve ilçelerden hissedilen depremin şiddeti 4.9 olarak kayda geçti. İşte 4 Kasım 2022 deprem listesi…Merkez üssü İzmir'in Buca ilçesi olarak kayda geçen 4.9 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı. AFAD tarafından açıklanan veriler kapsamında saat 03.29’da meydana gelen depremin derinliği 14.47 kilometre olarak kayıtlara geçti. Meydana gelen artçı sarsıntılar ise vatandaşları korkutuyor. Depremde can kaybı yaşanmazken yaralı sayısı 3'e yükseldi.İzmir'de günün ilk saatlerinde yaşanan deprem sonrasında vatandaşlarda tedirgin oldu. 4.9 şiddetindeki deprem sonrasında artçı sarsıntılar da kentte etkisini gösteriyor. Son artçı sarsıntı İzmir'in Bornova ilçesinde yerin 8.7 kilometre derinliğinde 2.4 şiddetinde gerçekleşti.İzmir depreminden sonra vatandaşlar son depremleri araştırmaya başladı. Kandilli Rasathanesi güncel deprem listesi: