İzmir'de yaşayan vatandaşlar dikkat! Az önce duyuruldu: Artık ücretsiz yapılacak







ÜCRETSİZ YAPI DENETİMİ







TUNÇ SOYER'DEN AÇIKLAMA

BAŞVURU SÜRECİ

Kahramanmaraş deprem felaketi sonrası denetim çalışmalarında hız kazanan belediye aynı zamanda, halka da destek vereceğini ve kolaylıklar sağlanacağını da duyurdu. Belediyenin çalışmaları ile ilgili bilgiler yazının devamında.Geçtiğimiz senelerde İzmir'de yaşanan deprem sonrası çalışmalarda bulunan Soyer, Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ilde etkili olan deprem sonrası çalışmalarına hız kazandırdı ve genişletti. Binaların yapı denetiminin sağlanması konusunda adımlar atıldı. Binaların depreme dayanıklı olup olmadığı konusu merak edilirken tespit yapılması gerektiği için vatandaş belediyeye başvuru yapmaya başladı. Soyer, ruhsatlı yapı sahipleri bu uygulamadan ücretsiz yararlanabilecek. Aynı zamanda apartmanlar ise oy birliği ile yönetim kurulu kararı alınarak başvuru yapabilecek.Başkan Soyer, önceki tespit edilen binaların yanı sıra duyurunun yapıldığı andan itibaren başvuran herkese ulaşılacağını açıkladı. İzmir'de hangi ilçede olursa olsun başvuran herkesin binasına deprem dayanıklılık tespiti yapılacak. bu uygulamadan önce İzmir Bayraklı ilçesinde 31 Bin 146 binanın incelendiğini ve Bornova'da da çalışmaların başladığını duyurdu. Ekiplerin yoğun bir şekilde çalıştığını ve halka her zaman destek olacaklarını belirtti. Bu uygulamadan yararlanmak isteyen İzmir'li vatandaşlar afetplani.izmir.bel.tr internet sayfası üzerinden başvuru yapabilecekler. Tüm bunlara ek olarak belediye yetkilileri tarafından bir uyarı yapıldı. Belediyenin adını kullanarak apartmanlarınıza girmek isteyenlere karşı dikkatli olunması gerek diyerek açıklama yapıldı.Konu hakkında açıklama İzmir Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Banu Dayangaç tarafından geldi. Tespitin ücretsiz olacağını ve tüm ruhsatlı yapılar için geçerli olduğunu belirtti. Yapılar depreme dayanıklı mı incelenecek, aynı zamanda yapı projeye uygun mu değil mi o açıdan da inceleme yapılacak. Beton çekiç, ultrason ve röntgen cihazı uygulamalarıyla incelemeler yapılarak dönüşler sağlanacak.