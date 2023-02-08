YAŞAM
08 Şubat 2023 - 20:15

İzmir'de yaşayan vatandaşlar dikkat! Toplu taşıma için duyurusu geldi

Merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 şehri etkileyen büyük deprem sonrası bütün ülke yardım göndermek için çalışmalarına başladı. Peki İzmir toplu taşıma araçlarında yardımla ilgili hangi gelişmeler yaşandı? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
08 Şubat 2023 - 20:15
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İzmir'de yaşayan vatandaşlar dikkat! Toplu taşıma için duyurusu geldi
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Yaşanan yıkıcı deprem sonrasında bütün şehirlerden vatandaş ve yetkililer ihtiyaç olan yardımları toplamaya devam ediyor. Peki İzmir otobüsleri yardımla ilgili neler yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ESHOT EK SERVİSLER AÇILDI

6 Şubat tarihinde gece 04.17 ve 13.24 saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 şehri büyük oranda etkileyerek yıkımlara sebep olan deprem sonrasında her şehirde yardım toplama merkezleri kuruldu. 



ESHOT Toplu Taşıma Ek Seferler Başladı

Yardım toplama merkezlerine vatandaşın daha rahat ve istediği saatte gidebilmesi için İzmir ESHOT toplu taşıma aracı ek servisleri başlattığını duyurdu. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Gaziemir Fuar Alanına yardım götürecek vatandaşlar için 610 Fuar İzmir-Gaziemir Semt Garajı; 650 Fuar İzmir-Balçova hatlarına ek servisler tahsis edildi. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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