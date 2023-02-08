İzmir'de yaşayan vatandaşlar dikkat! Toplu taşıma için duyurusu geldi







ESHOT EK SERVİSLER AÇILDI







Yaşanan yıkıcı deprem sonrasında bütün şehirlerden vatandaş ve yetkililer ihtiyaç olan yardımları toplamaya devam ediyor. Peki İzmir otobüsleri yardımla ilgili neler yapıyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.6 Şubat tarihinde gece 04.17 ve 13.24 saatlerinde merkez üssü Kahramanmaraş olarak yaşanan ve 10 şehri büyük oranda etkileyerek yıkımlara sebep olan deprem sonrasında her şehirde yardım toplama merkezleri kuruldu.Yardım toplama merkezlerine vatandaşın daha rahat ve istediği saatte gidebilmesi için İzmir ESHOT toplu taşıma aracı ek servisleri başlattığını duyurdu. ESHOT Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Gaziemir Fuar Alanına yardım götürecek vatandaşlar için 610 Fuar İzmir-Gaziemir Semt Garajı; 650 Fuar İzmir-Balçova hatlarına ek servisler tahsis edildi.