İzmir'de yaşayan vatandaşlar dikkat! Yarın için duyuruldu: Artık yapılamayacak







İZMİR'DE O YOLLAR YARINDAN SONRA KAPALI OLACAK







İzmir Büyükşehir Belediyesi ilde yaşayan vatandaşlara kullanılmayacak yollar ile ilgili bilgiler verdi. Peki hangi istikametler kapalı olacak? Yollar tekrar açılacak mı? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bildirilen haberlere göre yarın düzenlenmesi planlanan Maraton İzmir sebebiyle trafiğe kapalı olan yollar bildirildi. Pazar günü 06.00-14.00 saatleri arasında Konak Tramvay seferleri Fahrettin Altay- Konak İskelesi arasında olacak. Konak İskele Durağı ya da sonrasındaki Karantina Durağı kullanıma açık olacak. Konak ve Halkapınar arasında sefer yapılmayacak.03.00-13.00 saatleri arasında ise Şair Eşref Bulvarı, Dr. Refik Saydam Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı, Vasıf Çınar Bulvarı, Plevne Bulvarı, Gazi Bulvarı sağ tarafı, Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı deniz tarafı, Haydar Aliyev Bulvarı deniz tarafı, Talatpaşa Bulvarı, Atatürk Caddesi, Liman Caddesi, Altınyol- Anadolu Caddesi deniz tarfı, Karşıyaka Bulvarı deniz tarafı, Cemal Gürsel Caddesi deniz tarafı, Hasan Ali Yücel Bulvarı deniz tarafı araç trafiğine kapalı olacak. Aynı zamanda belirlenen semtlerde park edilmesi de yasak olacak. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Altınyol, Anadolu Caddesi, Haydar Aliyev Bulvarı tek yön gidiş geliş; Karşıyaka Cemal Gürsel Caddesi, Yalı Bulvarı, Hasan Ali Yücel Bulvarı ve Bostanlı istikameti tek yönlü trafiğe açık olacak.