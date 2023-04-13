İzmir'de yaşayan vatandaşlara müjde! 12-25 yaş ile 60-65 yaş arasına duyuruldu: Artık para ödemeyecekler!







TUNÇ SOYER'İN AÇIKLAMASI







İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki toplu taşıma sistemlerinde yeni döneme girildiğini duyurdu. Başkan Soyer, tüm öğrenci ve 65 yaş kartı sahipleri için yeni gelişmelerin ayrıntılarını kendi hesabından paylaştı. Ayrıntılar haberimizde...Başkan Soyer, İzmir'in tüm ilçelerinde yaşayan milyonlarca genç ve yaşlı için öncelikli ve özel gelişmeleri açıkladı. Buna göre, 12-25 yaş arası ve 60-65 yaş arası kişiler artık toplu taşımayı ücretsiz kullanabilecekler. Yapılan açıklamaya göre, İzmir'in ulaşım ağı İZTAŞIT uygulaması, Yenifoça ilçesinde 2023 Nisan itibariyle uygulanmaya başlayacak ve nakit ödeme yerine İzmirim Kart ile seyahat imkanı sağlanacak. Ayrıca, 60-65 yaş arası, engelli vatandaşlar, öğrenciler, öğretmenler ve ücretsiz ve indirimli kart sahipleri aktarma işlemi yapabilecekler. İZTAŞIT yönetimi, işleyişi, araçları ve sürücüleri ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bağlı olacak. İZTAŞIT sürücüleri de gerekli eğitimlere tabi tutulacak. Covid-19 salgınından sonra, pandemi sürecinde minibüs esnaflarının düşünüldüğü, kurumsal olarak birleştirilmesinin sağlandığı belirtildi. İZTAŞIT uygulaması kapsamında araçlar da yenileniyor. Başkan Soyer, "Toplu taşımada Türkiye’de örneği olmayan ve yayılacak uygulamayı, dördüncü ilçemizde başlatacak olmanın gururunu yaşıyoruz. Her konuda olduğu gibi İZTAŞIT projesinde de kooperatifçiliğin ne kadar önemli olduğunu yaşayarak görüyoruz. Dört yıl önce uygulamaya başlanan İZTAŞIT sayesinde, yakın ilçelere güvenli, konforlu ve ekonomik toplu taşıma imkânı sunuluyor. İZTAŞIT, esnafı ve yolcuları memnun ederek yeni duraklarla yoluna devam ediyor" dedi.