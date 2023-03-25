İzmir'de yaşayanlar dikkat! Bu ilçelerde uzun süreli su kesintisi yapılacak: Kovalarınızı şimdiden doldurun!







İZMİR SU KESİNTİSİ İLÇELER VE TARİH BİLGİSİ







İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerin bilgisini verdi. Kesintinin yaşanacağı saatler ve ilçelerin bilgisi yayınlandı. 1-3 saat aralığında kesintinin yaşanacağı ilçeler için bilgiler verildi. İzmir su kesintisi bilgileri...BORNOVA EVKA 3 24.03.2023 saat 08:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 119/19 SOKAK İÇİNDE MEYDANA GELEN İÇMESUYU BRANŞMAN BORUSU ARIZASININ TAMİRİ SÜRESİNCE KISA SÜRELİ SU KESİNTİSİ UYGULANACAK OLUP; BU KESİNTİDEN EVKA-3 MAHALLESİNİN BİR KISMI ETKİLENECEKTİR.BUCA HÜRRİYET 24.03.2023 saat 09:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Branşman Arızası 492/1 SOKAK İÇERİSİNDE MEYDANA GELEN BRAJMAN ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPMA ZORUNLUĞU OLUŞMUŞTUR BUCA ÇAĞDAŞ, CUMHURİYET, KARANFİL 24.03.2023 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Bölge Sayaç Bakımı BÖLGE SAYAÇ BAKIM ONARIM ÇALIŞMASIÇEŞME İSMET İNÖNÜ 24.03.2023 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası 2163 SOKAK VE CİVARINDA ANA BORU ARIZASINDAN DOLAYI SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR ÖDEMİŞ KÜÇÜKAVULCUK 24.03.2023 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ KAZANLI MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ TÜRKMEN 24.03.2023 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır. Ana Boru Arızası ÖDEMİŞ İLÇESİ TÜRKMEN (MEŞRUTİYET CADDESİ) MAHALLESİNDE MEYDANA GELEN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE MAHALLELERDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR. ÖDEMİŞ ALAŞARLI, KIZILCAAVLU, YEŞİLKÖY, EMİRLİ, ÇAYLI 24.03.2023 saat 12:30 ile 13:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. Elektrik Arızası GEDİZ EDAŞ BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINDAN ALAŞARLI, EMİRLİ, YEŞİLKÖY, ÇAYLI VE KIZILCAAVLU MAHALLELERİNDE SU KESİNTİSİ YAŞANACAKTIR.