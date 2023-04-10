İzmir'de yaşayanlar dikkat! Tarih verildi: 8-18 yaşa yarı fiyat, 0-7 yaşa ücretsiz olacak!







İZMİR-MİDİLLİ SEFER BİLETLERİ







SEFER SAATLERİ BELLİ OLDU

İzmir-Midilli seferleri hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklamalarda bulunurken 2 Haziran tarihiyle beraber sefer fiyatları belli oldu. Gelen açıklamalar üzerine gidiş-dönüş bilet ücreti bu sene 60 Euro, tek yönlü bilet ücreti 35 Euro olarak belirlendi. Gençlerin eğitim dönemi yorgunluğu atabilmesi için yardımcı olunan bu düzenlemede çocukların ücretsiz seyahat edebilmesi için harekete geçildi.bilet.izdeniz.com.tr adresinden online olarak satışı başladı. Bununla beraber İzmir Alsancak Limanı’nda açılan İZDENİZ satış ofisinden ve yetkili acentelerden elden bilet temini yapılır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler 0501 535 3535 numaralı telefonu aranırken acente@izdeniz.com.tr adresine elektronik posta atılabilir.Seferler üzerinden ortalama 2.5 saat sürerken her cuma gidiş her pazar dönüş şeklinde yapılan yolculuklar için talep doğrultusunda düzenlenir. İzmir-Midilli güzergahında günlük seferler düzenleniyor.