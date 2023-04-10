İzmir-Midilli seferleri hakkında İzmir Büyükşehir Belediyesi açıklamalarda bulunurken 2 Haziran tarihiyle beraber sefer fiyatları belli oldu. Gelen açıklamalar üzerine gidiş-dönüş bilet ücreti bu sene 60 Euro, tek yönlü bilet ücreti 35 Euro olarak belirlendi. Gençlerin eğitim dönemi yorgunluğu atabilmesi için yardımcı olunan bu düzenlemede çocukların ücretsiz seyahat edebilmesi için harekete geçildi.
YAŞAM
10 Nisan 2023 - 20:00
İzmir'de yaşayanlar dikkat! Tarih verildi: 8-18 yaşa yarı fiyat, 0-7 yaşa ücretsiz olacak!
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamalar üzerine meraklar artarken 8-18 yaş grubu yarı fiyatı ödenirken 2 Haziran'dan itibaren ''Rotamız midilli'' sloganıyla İzmir-Midilli seferleri başladığı duyuruldu.
YAŞAM
10 Nisan 2023 - 20:00