İzmir'de yaşayanlar yandı! Bu ilçelerde 10 saat kesinti yapılacak! Hemen önleminizi alın







BORNOVA







ÇEŞME

DİKİLİ

FOÇA

KARABURUN

KEMALPAŞA

KİRAZ

KONAK

ÖDEMİŞ

TİRE

TORBALI

URLA

İşte İzmir’de kesinti olacak bölgeler….YEŞİLOVA, RAFET PAŞA 27.02.2023 saat 11:10 ile 13:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.OVACIK 27.02.2023 saat 10:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.BADEMLİ 25.02.2023 saat 10:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.ATATÜRK 27.02.2023 saat 10:00 ile 12:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.İSKELE 27.02.2023 saat 10:00 ile 15:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.BAĞYURDU 29 EKİM 27.02.2023 saat 09:00 ile 13:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.İSTİKLAL 25.02.2023 saat 09:30 ile 11:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.ALSANCAK, KÜLTÜR 27.02.2023 saat 10:10 ile 12:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 27.02.2023 saat 07:30 ile 17:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.GÖKÇEN, KAHRAT 26.02.2023 saat 20:10 ile 27.02.2023 saat 00:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.CUMHURİYET, MURATBEY 27.02.2023 saat 09:00 ile 17:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı. İNÖNÜ 27.02.2023 saat 09:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.DENİZLİ, GÜVENDİK 27.02.2023 saat 08:30 ile 14:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.