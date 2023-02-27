YAŞAM
27 Şubat 2023 - 17:19

İzmir'de yaşayanlar yandı! Bu ilçelerde 10 saat kesinti yapılacak! Hemen önleminizi alın

İzmir’de Bornova, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla ilçeleri için su kesintisinin olacağı açıklandı. Bornova, Dikili, Foça, Karaburun, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Ödemiş, Tire, Torbalı, Urla ilçelerinin su kesintisine uğrayacağı açıklandı. Bornova, Dikili, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Tire, Torbalı, Urla’da ana boru arızasından dolayı suların kesileceği Foça’daysa vana arızasından dolayı su kesintisinin olacağının bilgisi verildi. Sular kaç saat kesinti olacak? Sorusu ise merak konusu oldu. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

YAŞAM
27 Şubat 2023 - 17:19
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
İzmir'de yaşayanlar yandı! Bu ilçelerde 10 saat kesinti yapılacak! Hemen önleminizi alın
TAKİP ETTAKİP ET


İşte İzmir’de kesinti olacak bölgeler….

izmir su kesintisi

BORNOVA



YEŞİLOVA, RAFET PAŞA 27.02.2023 saat 11:10 ile 13:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

ÇEŞME

OVACIK 27.02.2023 saat 10:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

DİKİLİ

BADEMLİ 25.02.2023 saat 10:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

FOÇA

ATATÜRK 27.02.2023 saat 10:00 ile 12:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

KARABURUN

İSKELE 27.02.2023 saat 10:00 ile 15:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

KEMALPAŞA

BAĞYURDU 29 EKİM 27.02.2023 saat 09:00 ile 13:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

KİRAZ

İSTİKLAL 25.02.2023 saat 09:30 ile 11:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

KONAK

ALSANCAK, KÜLTÜR 27.02.2023 saat 10:10 ile 12:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

ÖDEMİŞ

BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 27.02.2023 saat 07:30 ile 17:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

TİRE

GÖKÇEN, KAHRAT 26.02.2023 saat 20:10 ile 27.02.2023 saat 00:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

TORBALI

CUMHURİYET, MURATBEY 27.02.2023 saat 09:00 ile 17:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

İNÖNÜ 27.02.2023 saat 09:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

URLA

DENİZLİ, GÜVENDİK 27.02.2023 saat 08:30 ile 14:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ