İzmir'de yaşayanlar yandı! Bu ilçelerde 10 saat kesinti yapılacak! Hemen önleminizi alın

İşte İzmir’de kesinti olacak bölgeler….
BORNOVA
YEŞİLOVA, RAFET PAŞA 27.02.2023 saat 11:10 ile 13:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
ÇEŞME
OVACIK 27.02.2023 saat 10:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
DİKİLİ
BADEMLİ 25.02.2023 saat 10:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
FOÇA
ATATÜRK 27.02.2023 saat 10:00 ile 12:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
KARABURUN
İSKELE 27.02.2023 saat 10:00 ile 15:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
KEMALPAŞA
BAĞYURDU 29 EKİM 27.02.2023 saat 09:00 ile 13:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
KİRAZ
İSTİKLAL 25.02.2023 saat 09:30 ile 11:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
KONAK
ALSANCAK, KÜLTÜR 27.02.2023 saat 10:10 ile 12:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
ÖDEMİŞ
BELİRSİZ(ÖDEMİŞ) 27.02.2023 saat 07:30 ile 17:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
TİRE
GÖKÇEN, KAHRAT 26.02.2023 saat 20:10 ile 27.02.2023 saat 00:10 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
TORBALI
CUMHURİYET, MURATBEY 27.02.2023 saat 09:00 ile 17:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı. İNÖNÜ 27.02.2023 saat 09:30 ile 12:30 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.
URLA
DENİZLİ, GÜVENDİK 27.02.2023 saat 08:30 ile 14:00 aralığında 2 saate yakın su kesintisinin olacağı paylaşıldı.