İZMİR İLİ İÇİN GIDA PAKETİ YARDIMLARI







İzmir'de yaşayanlara duyuruldu! İhtiyaç sahiplerine belediye kapıları açıldı: Başvuran her haneye para yardımı yapılacak! İzmir'de yaşayanlar bu haber sizleri ilgilendiriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından deprem bölgesinde afetzedeler ve ihtiyaç sahibi aileler için maddi yardım yapılacağı bildirildi. 90 bin paketin dağıtıma çıktığı açıklandı. İşte detaylar...İzmir Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinden bir haber yayınlandı. Paylaşılan habere göre ihtiyaç sahibi ailelere yardım edilecek. Afet bölgesi ve kentte düzenlenen iftar programlarıyla ihtiyaç sahipleri için gıda paketi yardımlarının yapılacağı açıklanırken İzmir ilinde yaşayan vatandaşlar için ramazan ayı sonlanana kadar 90 bin paket yardım yapılacağı belirtildi. Ayrıca her hane için nakdi bedel ödenmesi ve yardımda bulunulması da bekleniyor. Buna göre her eve nakit para verilecek! İşte yardım paketine ilişkin diğer ayrıntılar...300 bin kişiye iftar yemeği verilecek! İzmir Büyükşehir Belediyesinin afet bölgesi ve ilde düzenledikleri iftar programları ile gıda paketi yardımları sürüyor. Ramazan ayında ilde 10 dayanışma noktası üzerinden, yatılı kurumlara yerleşenler, İzmir’de yaşamaya başlayan depremzedelerin kaldığı yurt, pansiyon ve oteller, Hatay, Osmaniye ve Adıyaman’da çadır ve konteynerlarda kalmakta olan vatandaşlara 300 bin kişilik iftar yemeği de verildi.