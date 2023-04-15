İzmir'de yaşayanlara duyuruldu! Kaçıran pişman olacak: 10.00'da başlıyor

















İzmir Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için ayrıntılı bir program açıkladı. Programa göre, kutlama töreni 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Törene katılmak isteyen okulların, yerlerini saat 09.00'a kadar almış olmaları gerekiyor. Tören, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bandosunun çalacağı müzikler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Ardından bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.İlköğretim okulu öğrencileri, sheref tribününde İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına buket sunacak. Bu sırada, protokol üyeleri ve öğrenciler, coşkulu bir şekilde kutlama havasına uygun hareketler sergileyecekler.Programın devamında, İl Milli Eğitim Müdürü tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak. Konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı'nın kutlama mesajı okunacak. Ayrıca, öğrenciler tarafından özenle seçilmiş şiirler okunacak.Son olarak, öğrenci grupları gösterileriyle kutlama programını renklendirecekler. Bu gösteriler, dans, müzik ve tiyatro gibi farklı alanlardan oluşacak ve izleyicilere unutulmaz bir gün yaşatacak.İzmir Valiliği'nin bu özenli programı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini bir kez daha vurguluyor ve kutlamalara katılacak herkesi coşkulu bir şekilde kutlama havasına davet ediyor.Törenler, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek ve saat 09.30'da İl Milli Eğitim Müdürlüğü Çelenginin Sunulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın eşliğinde bayrakların öğrenciler tarafından göndere çekilmesi ile başlayacak. Ardından saat 09.40'ta Çelenk Sunma Töreni sona erecek ve saat 10.00'da Kutlama Töreni başlayacak. Törenin açılışı, İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına öğrenciler tarafından buket sunulması ile yapılacak. Törende saygı duruşu yapılacak ve İstiklal Marşı'nın eşliğinde bayraklar izci öğrenciler tarafından göndere çekilecek. Daha sonra, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit YENTÜR bir konuşma yapacak ve Milli Eğitim Bakanı'nın mesajı okunacak. Tören kapsamında ayrıca şiirler okunacak ve farklı gösteriler gerçekleştirilecek. İlkokul ve ortaokul karma grupların oluşturduğu 23 Nisan Halk Müziği Korosu, İlkokul ve Ortaokul karma grupların oluşturduğu Efeler, Ortaokulların oluşturduğu Adım Adım İzmir'im ve son olarak İlkokul ve Ortaokul karma final gösteri grubu Dalgalan Ey Şanlı Bayrağım adlı gösteri grupları yer alacak. 23 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan bu kutlama ve törenler, İzmir'de yaşayan tüm vatandaşlarımızın katılımına açık olacaktır.