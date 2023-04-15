İzmir'de yaşayanlara duyuruldu! Kaçıran pişman olacak: 10.00'da başlıyor

İzmir Valiliği, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları için ayrıntılı bir program açıkladı. Programa göre, kutlama töreni 23 Nisan 2023 Pazar günü saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Törene katılmak isteyen okulların, yerlerini saat 09.00'a kadar almış olmaları gerekiyor. Tören, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı bandosunun çalacağı müzikler eşliğinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayacak. Ardından bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek.
İlköğretim okulu öğrencileri, sheref tribününde İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına buket sunacak. Bu sırada, protokol üyeleri ve öğrenciler, coşkulu bir şekilde kutlama havasına uygun hareketler sergileyecekler.
Programın devamında, İl Milli Eğitim Müdürü tarafından günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapılacak. Konuşmanın ardından Milli Eğitim Bakanı'nın kutlama mesajı okunacak. Ayrıca, öğrenciler tarafından özenle seçilmiş şiirler okunacak.
Son olarak, öğrenci grupları gösterileriyle kutlama programını renklendirecekler. Bu gösteriler, dans, müzik ve tiyatro gibi farklı alanlardan oluşacak ve izleyicilere unutulmaz bir gün yaşatacak.
İzmir Valiliği'nin bu özenli programı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın önemini bir kez daha vurguluyor ve kutlamalara katılacak herkesi coşkulu bir şekilde kutlama havasına davet ediyor.
PROGRAM TAKVİMİ