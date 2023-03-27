YAŞAM
27 Mart 2023 - 09:15

İzmir'de yaşayanlara müjde! Tam 14 gün sürecek: Belediye'den milyonları sevindiren haber geldi

İzmir Büyükşehir, yazılı açıklamayla İzmirlileri bilgilendirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 41. Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali, 27 Mart ve 10 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz...

YAŞAM
27 Mart 2023 - 09:15
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İzmir'de yaşayanlara müjde! Tam 14 gün sürecek: Belediye'den milyonları sevindiren haber geldi


İzmir'de bir tiyatro festivaline az bir zaman kaldı. Bu konuda belediye bilgi verdi. Açıklamada, festival kapsamında 21 yetişkin oyunu, 4 köy tiyatrosu, 6 çocuk oyunu ve 2 uluslararası oyunun oynanacağı belirtildi.

Hülya-Özdemir Nutku Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali



Belediye, festivale ilişkin şu detayları aktardı:

Açılış oyunu İtalya’dan

Festival, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü’nde İtalyan ekip Officina Per La Scena’nin sahneleyeceği “Alice” oyunu ile Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde saat 20.30’da açılış yapacak. Programda yer alan diğer uluslararası oyun olan IACT Hamburg Mut ekibinin “Puntila ile Matti” ise 5 Nisan Çarşamba akşamı saat 20.30’da yine Kültürpark İzmir Sanat Merkezi’nde İzmirliler ile buluşacak.

Prömiyeri festivalde yapılacak

Festival bu sene bir de prömiyere ev sahipliği yapacak. İzmir’in özgün içerikleriyle dikkat çeken ekiplerinden Tiyatro Mahal “Lacivert Gece” isimli oyunu ilk gösterimi ile festivalde seyircinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Renkli kapanış

Festivalin kapanış gösterisi “Çok Kültürlü Bir Memleket; Barış” 10 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da Kültürpark’ta açık alanda sergilenecek. Bir arada yaşamanın ne kadar güzel olduğuna vurgu yapılan, danslarla ve jonglörlerle adeta bir insan sirki görselliği sunan bu benzersiz performans ücretsiz olarak izlenebilecek.

Festivalin detaylı programına ve biletlere online olarak “kultursanat.izmir.bel.tr” adresinden ulaşılabilir.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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