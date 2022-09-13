YAŞAM
13 Eylül 2022 - 21:01

İzmir'de yolcu minibüsü ile servis aracı çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, servis minibüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

YAŞAM
13 Eylül 2022 - 21:01
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İzmir'de yolcu minibüsü ile servis aracı çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı


Edinilen bilgiye göre kaza, saat 18.00 sıralarında Çiğli ilçesi bağlı Egekent otobüs son durakları yakınında meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Y. idaresindeki 35 M 8536 plakasına sahip yolcu minibüsü yolcu indirdiği sırada Mustafa K. idaresindeki 45 DK 304 plakasına sahip servis minibüsü ile çarpıştı. O sırada yolcu minibüsünden inen Bülent Ünal, servis minibüsünün altında kalarak sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine olay mahaline sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri, 110 AKS ekipleri ve polis ekipleri yollandı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde servis minibüsünün altında kalan Bülent Ünal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

6 kişi yaralandı



Meydana gelen kazada yaralanan 6 kişi sağlık personelince bölgede bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma süreci başladı.

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Haber Editörü
Haber Editörü
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