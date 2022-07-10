GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 21:05

İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak

İzmir ile Çeşme arasında faaliyet gösteren otobüs bilet fiyatlarına yüzde 60 zam yapıldığı bildirildi. 50 TL'ye satılan biletler yeni zam sonrası bundan sonra 80 TL'den satılacak.

GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 21:05
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İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak


Kurban Bayramı'ndan önce İzmir ile Çeşme arasında yolcu taşıyan otobüs firmaları, 50 TL olan bilet fiyatlarını 1 günde 80 TL'ye çıkardı. Vatandaşlar bir andan gelen yüzde 60 zamma tepki gösterdi.

İzmir'in en gözde turistik merkezlerinin başından gelen Çeşme'ye yolcu taşıyan otobüs firmaları dünekadar 50 TL olan bilet fiyatlarını 1 gün içerisinde yüzde 60 zam oranıyla birlikte 80 TL'ye yükseltti. Gelen zamma tepkiler büyürken mazot fiyatlarının vatandaşlara bu kadar acımasızca yansıtılmasını insafzısca olduğu söylendi.



İzmir ile Çeşme bilet fiyatı

1 günde 30 TL zam!

Mazot fiyatlarına gelen peş peşe zamların anından bilet fiyatlarına yansıtılmasını haksızlık olarak gördüklerini söyleyen vatandaşlar, 10 veya 15 liralık zammın kabul edilebilir olduğunu fakat 30 liralık artışın herkesi gerçekten mağdur ettiği belirtildi.

Otogarda yolculardan bir kaçı bu kadar pahalı bilet parası alan firmaların araçlarının da daha bakımlı ve olması gerektiğini öne sürerek bakımsız araçlara sitem ettikleri de görüldü.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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