Kurban Bayramı'ndan önce İzmir ile Çeşme arasında yolcu taşıyan otobüs firmaları, 50 TL olan bilet fiyatlarını 1 günde 80 TL'ye çıkardı. Vatandaşlar bir andan gelen yüzde 60 zamma tepki gösterdi. İzmir'in en gözde turistik merkezlerinin başından gelen Çeşme'ye yolcu taşıyan otobüs firmaları dünekadar 50 TL olan bilet fiyatlarını 1 gün içerisinde yüzde 60 zam oranıyla birlikte 80 TL'ye yükseltti. Gelen zamma tepkiler büyürken mazot fiyatlarının vatandaşlara bu kadar acımasızca yansıtılmasını insafzısca olduğu söylendi.
GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 21:05
İzmir'de yüzde 60 zam kararı! Bundan sonra 80 TL'ye satılacak
İzmir ile Çeşme arasında faaliyet gösteren otobüs bilet fiyatlarına yüzde 60 zam yapıldığı bildirildi. 50 TL'ye satılan biletler yeni zam sonrası bundan sonra 80 TL'den satılacak.
GÜNDEM
10 Temmuz 2022 - 21:05