YAŞAM
17 Mart 2022 - 14:56

İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde arıza yaptığı için emniyet şeridinde duran tıra bir otomobil arkadan çarptı. Tıra ok gibi saplanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

YAŞAM
17 Mart 2022 - 14:56
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İzmir'deki korkunç kazada sürücü hayatını kaybetti
İzmir’de gerçekleşen olayda edinilen bilgilere öğle saatlerinde İzmir Çeşme Otoyolu, Güzelbahçe kavşağı yakınlarında İzmir'den Çeşme istikametine gitmekte olan 46 yaşındaki Özcan Bakoğlu yönetimindeki Nissan marka otomobil, 40 yaşındaki Fuat Ö. yönetimindeki dorse plakalı çöp tırına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, tırın dorsesine adeta ok gibi saplandı. Kaza bölgesinde bulunanların ihbarı bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.




Sürücü hayatını kaybetti



Tıra ok gibi saptanan otomobil içerisinde bulunan sürücü Özcan Bakoğlu, İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkartılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Gerçekleşen kaza esnasında arıza yaptığı öğrenilen dorsenin altında tamir işlemi yapan 57 yaşındaki Ali T. ise yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Ali T.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu gelen bilgiler arasında.
Sevenleri yasa boğuldu
Korkunç kaza sonrasında edinilen bilgilere göre bir çocuk babası ve Narlıdere ilçesinde balık restoranı işletmecisi olduğu öğrenilen Özcan Bakoğlu'nun ölümü sevenlerini yasa boğdu. Bakoğlu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken gerçekleşen kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 
EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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