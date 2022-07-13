GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 17:01

İzmir'deki sapık kantinci Turan Duman'ın savunması olay yarattı! Kendisini Adile Naşit'e benzeterek haklılığını savundu

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Karabağlar ilçesindeki Ülkü Ortaokulu'nda eğitim gören 15 kız öğrenciyi taciz ettiği iddiasıyla tutuklanan kantinci Turan Duman yaptığı skandal savunma ile olay yarattı. Kendisini Adile Naşit'e benzeterek çocukların hepsini kendi evladı gibi gördüğünü söyleyerek kendini savundu. İşte detaylar...

GÜNDEM
13 Temmuz 2022 - 17:01
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İzmir’deki sapık kantinci Turan Duman’ın savunması olay yarattı! Kendisini Adile Naşit’e benzeterek haklılığını savundu


7. ve 8. sınıf öğrencilerine cinsel istismar uygulayan sapık kantinci şikayetler üzerine tutuklanmıştı. Kantinci Turan Duman ilk kez hakim karşısına çıktı ve yaptığı açıklamalarla gündem oldu. İşte detaylar...

İzmir'in Karabağlar ilçesinden bulunan Ülkü Ortaokulu'nda 15 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunan 44 yaşındaki Sapık kantinci Turan Duman hakkında yürütülen soruşturma bitti. Turan hakkında ‘sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı’, ’12 yaşından küçük mağdurun cinsel istismarı’ suçlarından ayrı ayrı iddianameler düzenlendi.



İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederken Turan için 5 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunuldu. Davaya ilişkin ilk duruşma geçtiğimiz günlerde yapılırken hakim karşısına çıkan Turan tutuklu olduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile mahkemeye bağlandı.

Savunması duyanları şoka soktu!

Tacizci kantinci Turan Duman, çıkarıldığı mahkemede yaptığı savunmalarla şok ederken öğrenciler Turan'ın yalan söylediğini ve cinsel istismara uğradıklarını anlattı. Hakim tüm ifadeleri dinledikten sonra Turan Duman'ın tutukluluğunun devamını istedi. Duman'ın savunması velileri iyice sinirlendirdi.

sapık knatinci

12 yaşında erkek bir çocuğu bulunan ve evli olan Turan, kendini Hababam Sınıfı'nda yer alan Adile Naşit'e benzeterek şu sözleri kullandı:

“Hababam Sınıfı’nda Adile Naşit nasılsa ben de öyleyim. Ben cinsel amaçlı yaklaşmadım. Hepsi benim kendi çocuğum gibi. Çocukların hoşuna gidiyor diye ‘prensesim. Güzelim’ gibi sözler söylerdim. Bazı çocuklar ile aramda aile bağı oluşurdu. Gelip bana sarılırlardı."

Bu sözlerin yanı sıra şunları da ekledi:

“Hiç kimseye dokunmadım. Bazen işimiz gereği itişme oluyordu. 40-50 öğrenci aynı anda istediklerini almaya çalışıyordu. Çocukları sıraya koymak için uğraşıyordum. Çünkü küçük çocuklar eziliyordu. Bu sırada kafalarına elimle dokunmuş olabilirim. Bu taciz amaçlı değil."

"Para alırken elim değmiş olabilir"

İddialar karşısında savunmasını yapan Turan şu ifadelerle devam etti:

“Bunda herhangi bir cinsel amaç yok. O dönemde maskesiz eldivensiz çalışmıyordum. Çocukların neden bu şekilde ifade verdiklerini bilmiyorum. Hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Kalabalıkta kendilerine yardımcı olmaya çalışıyordum. Bazı çocuklar kantinin içine bile girerdi. Girmeyin dememe rağmen bizim çalışma alanımıza giriyorlardı. Son zamanlarda kovduğum çocuklar bile oldu. Kantinde zaten yalnız değildim. Abim ve yengem de vardı. Haftada 4-5 gün de eşim gelirdi. Suçsuzum. Beraatimi istiyorum.

Bu savunmadan sonra Turan'ın yalan söylediği ve kantinde yalnız çalıştığı çocuklardan biri tarafından anlatıldı.

Kızım artık babasına dahi sarılamıyor!

İstismara uğrayan öğrencilerden Ö.P açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bana söylediği güzel sözlerden rahatsız oluyordum. Bir defa alışveriş yaparken elimi tuttu. Saçlarımı okşadı. Elini sırtıma sokmaya çalıştı. Bakışları sanki bir şey yapacakmış gibiydi. Yanağımdan makas alıyordu. Çekindiğim için rahatsız olduğumu söyleyemedim” dedi.

Öğrencilerden birinin velisi olan 3 çocuk annesi B.D. (35), “Kızımın psikolojisi bozulduğu için duruşma salonuna getiremedim. Kızımı koridorda belinden çekmiş. Omzuna ve boynuna dokunmaya başlamış. Kızım da bunun üzerine çığlık atmış. Kızım babasına bile sarılamıyor. Kızım bunları babasının başı belaya girmesin diye başta bize söyleyemedi. Daha sonra bana olanları anlattı. Şikayetçi olduk." ifadelerini kullandı.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

İfade veren kız öğrencilerden Ş.K konuyla alakalı şunları söyledi:

“Kantinci bana Kürtçe kara anlamına gelen Reş diye hitap ederdi”

Bu ifadeler sonrasında 6.5 aydır cezaevinde olan Turan Duman hakkında tutukluluğunun devamına karar verirken 15. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki bir sonraki duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

Ne yaşanmıştı?

Geçtiğimiz Ocak ayında meydana gelen olayda İzmir'de bulunan Ülkü Ortaokulu'nda 44 yaşındaki kantinci Turan Duman'ın küçük kızları taciz ettiği ettiği öğrenildi. 7. ve 8. sınıf öğrencilerine yaklaşmaya çalışan Turan Duman'ın öğrencileri farklı zamanlarda taciz ettiği bilgisine ulaşıldı.

Öğrenciler olayları tek tek ailelerine anlatınca veliler soluğu karakolda aldı ve şikayetçi oldular. Bunun üzerine Turan Duman karakola alındı ve mahkemeye çıkarıldı. İlk mahkemede tutuklanma kararı sonucunda cezaevine gönderildi. Velilerin bu olayın ardından okul önünde toplanarak tepki göstermesinin ardından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü idari soruşturma başlattı.

EDİTOR
Zeynep ORHAN
Zeynep ORHAN
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