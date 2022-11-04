YAŞAM
04 Kasım 2022 - 20:52

İzmir depremi herkesi korkutmuştu! Bakın deprem hangi illerden hissedildi

Gece saatlerinde İzmir'de yaşanan deprem herkesin yüreğini ağzına getirdi. Peki İzmir depremi hangi çevre illerden hissedildi? Tüm detaylar haberimizde.

YAŞAM
04 Kasım 2022 - 20:52
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İzmir depremi herkesi korkutmuştu! Bakın deprem hangi illerden hissedildi


Gece 03.30 sularında İzmir'de yaşanan deprem herkese korku dolu anlar yaşattı. Peki İzmir depremi hangi şehirlerden hissedildi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

İZMİR DEPREMİ

İzmir'de gece 03.30 saatlerinde 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaşanan deprem herkesi uykusundan uyandırırken vatandaşa panik dolu anlar yaşattı. 2 sene önce yaşanan İzmir depreminden sonra büyük sarsıntı yaşayan vatandaşları bu deprem de epey korkuttu. İzmir depreminin merkez üssünün Buca olduğu öğrenildi. Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamaya göre gece saatlerinde yaşanan deprem Manisa, Aydın, Balıkesir ve Çanakkale illerinde de hissedildi. Birçok artçı sarsıntının da yaşandığı İzmir'de 4.9 büyüklüğündeki deprem yerin 14.47 km altında yaşandı. Depremden sonra en büyüğü 2.4, 13 tane artçı sarsıntı yaşandı.

4 KASIM DEPREMLERİ



2022.11.04 08:47:16 38.7805 25.5367 5.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.04 08:38:11 38.3625 27.2370 3.2 -.- 1.1 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:25:20 38.3517 27.1835 10.5 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:22:37 38.3513 27.2638 3.4 -.- 1.4 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:22:18 37.0890 30.0050 8.7 -.- 1.7 -.- YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel

2022.11.04 08:12:59 38.3688 27.1985 3.8 -.- 1.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 08:08:29 38.3828 27.2010 7.2 -.- 1.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:34:10 38.3347 27.2012 6.6 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:30:44 38.3548 27.1985 9.4 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) REVIZE01 (2022.11.04 07:30:44)

2022.11.04 07:13:11 38.3302 27.1800 7.8 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 07:01:16 37.0320 27.7860 10.4 -.- 1.8 -.- GOKBEL-MILAS (MUGLA) İlksel

2022.11.04 06:54:47 39.7648 26.5877 10.8 -.- 3.0 -.- KUTLUOBA-BAYRAMIC (CANAKKALE) İlksel

2022.11.04 06:48:26 38.3393 27.1817 6.7 -.- 2.0 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:45:43 40.6195 36.7452 3.2 -.- 2.4 -.- GOZPINAR-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 06:39:21 40.6208 36.8133 2.6 -.- 1.8 -.- BUZKOY-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 06:39:17 38.3408 27.2042 6.0 -.- 1.7 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:22:01 38.3450 27.1770 6.5 -.- 1.9 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:18:55 38.3528 27.1737 6.2 -.- 2.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:14:27 40.6193 36.7985 5.0 -.- 2.5 -.- GUNLUCE-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 06:13:05 38.4410 30.4327 6.9 -.- 2.0 -.- BASOREN-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel

2022.11.04 06:04:40 38.3380 27.1863 12.3 -.- 2.8 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 06:03:21 38.3438 27.1995 9.0 -.- 2.6 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:56:22 38.3302 27.1772 4.4 -.- 1.5 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:54:40 38.3450 27.2020 6.6 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:42:09 38.3585 27.1962 5.7 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:23:26 38.2927 39.0865 5.0 -.- 1.7 -.- POYRAZ-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2022.11.04 05:23:02 38.3428 27.1953 6.7 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:19:21 38.3513 27.1815 5.4 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 05:17:35 38.3453 27.1913 5.6 -.- 2.4 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:47:05 38.3337 27.1713 6.9 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:41:32 38.3597 27.1915 4.8 -.- 1.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:40:22 38.3463 27.2090 6.2 -.- 1.9 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:29:37 38.3450 27.1892 7.0 -.- 2.2 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:24:41 38.3293 27.2012 6.9 -.- 1.3 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:07:28 38.3552 27.2137 6.0 -.- 1.8 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 04:00:53 38.3462 27.1922 12.4 -.- 2.7 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:58:52 38.3485 27.1880 5.4 -.- 1.8 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:55:58 38.3447 27.1727 7.6 -.- 1.6 -.- GAZIEMIR (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:51:25 38.3532 27.2058 6.7 -.- 2.6 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:44:18 38.3343 27.2048 7.8 -.- 2.0 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:41:46 38.3500 27.1910 4.6 -.- 2.5 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:39:06 38.3520 27.1905 6.1 -.- 2.3 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:37:02 38.3550 27.1877 7.6 -.- 2.1 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:32:50 38.3490 27.1955 6.5 -.- 2.9 -.- BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:29:20 38.3535 27.1907 4.5 -.- 5.1 4.9 BUCA (IZMIR) İlksel

2022.11.04 03:09:25 40.6023 36.7590 1.0 -.- 2.2 -.- YAKINCA-NIKSAR (TOKAT) İlksel

2022.11.04 02:23:25 39.8962 25.4638 8.6 -.- 1.9 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.04 01:48:20 38.7567 25.5012 8.5 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI İlksel

2022.11.04 01:14:12 39.3693 33.7693 5.5 -.- 1.9 -.- CAGIRKAN-KAMAN (KIRSEHIR) İlksel

2022.11.04 01:13:24 34.6795 26.3368 76.6 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2022.11.04 00:50:01 37.9957 27.1657 6.1 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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