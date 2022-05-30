İzmir Gülüş Estetiği

İnsanlar, iş hayatında ve günlük hayatlarında özgüvenlerinin yüksek olmasını ister. Karşınızdaki kişiyi etkileyebilmek için iyi bir gülüş estetiğine sahip olmanız gerekiyor. Bunun için diş ve diş etleri görüntüsünün güzel, temiz ve sağlıklı bir görünüme sahip olması lazım. Sağlıklı dişlere sahip olsanız bile bazen dişlerin şekli ve biçimi gülüş estetiğini bozabilecektir. Diş tedavi yöntemleri ile dişlerinizin ve diş etinin görüntüsü istediğiniz şekilde düzeltilir. Yapılacak olan kaplama işlemleri İzmir gülüş estetiği yöntemleridir.

Gülüş Tasarımı Nedir?

Gülüş tasarımı, ağız estetiğini bozan dişlerdeki farklılıkların, hastanın istediği şekilde düzeltilmesi, doğal ve daha estetik bir görünüme kavuşturulması yöntemidir. Gülüş estetiği, kişiler arasında Hollywood gülüş tasarımı olarak da isimlendiriliyor. Diş estetiği denildiğinde akla ilk olarak gülüş tasarımı diş tedavi yöntemleri gelir. Hastanın isteği doğrultusunda ve yüz şekline göre özel tasarım oluşturularak yapılır. İstenilen gülüş tasarımının oluşturulabilmesi için birçok işlem bir arada yapılabiliyor.

Gülüş Tasarımı Nasıl Yapılır?

Gülüş tasarımı yöntemleri kullanılacağı zaman ilk önce hastanın estetikten beklentilerinin neler olduğu belirlenir. Hastanın ağız ve diş muayenesi yapılır, ölçü alınır ve dijital ortamda tasarım çalışmaları yapılır. Oluşturulan görsel üzerinde planlamalar yapılarak, yapılacak tüm çalışmalar belirlenir. Bilgisayar programları ile hastanın yüz şekline göre modelleme yapıldıktan ve hasta ile birlikte yapılacak işlemlere karar verildikten sonra tedavi uygulanmaya başlanır. İlk önce dişlerdeki sağlık sorunları yani çürük, doldu ve renk bozukluğu giderilir. Parlak ve düzgün diş yapısı için protez kaplamalar yapılır. İzmir gülüş tasarımı için diş eksiğinin bulunmaması, eksiklikler varsa implant işlemleri ile giderilmesi gerekir.

Gülüş Estetiğinde Dişlere Hangi İşlemler Uygulanır?

Diş yapısı, sadece yemek yemeye değil aynı zamanda konuşmaya ve gülmeye de yardımcı olur. Diş yapısındaki bozukluk ya da kötü renklenme durumu insanların toplum içerisinde gülmemesine ve psikolojik olarak rahatsız olmasına neden olur. Diş estetiği yapısı iyi olan insanların daha özgüvenli ve başarılı oldukları bilinir. Gülüş estetiği oluşturabilmek için dişlerin eksiksiz, beyaz ve estetik bir duruşa sahip olması gerekiyor. Diş etleri ve diş yüzeyleri temizlenir. Çapraşıklıklar giderilir ve bunların yapılabilmesi için tüm protez işlemleri uygulanır.

Gülüş Estetiği için Çene Yapısı Bozukluklarının Giderilmesi

Her insanın çene eklem yapısı genetik olarak farklı olabiliyor. Birçok kişide çene yapısı bozukluğu görülebiliyor. Çene yapısındaki bozukluklar, gülüş estetiğinin bozulmasına neden oluyor ve tedavi edilebilir bir durumdur. Gülüş estetiği için çene yapısındaki bozuklukların düzeltilmesinde hastanın gelişim çağını tamamlamamış olması önemlidir. Ortopedik tedavilerle çene bozuklukları düzeltilebiliyor. İlerleyen yaşlarda ya da bazı bozukluk durumlarında cerrahi işlemler uygulanabiliyor.

Gülüş Estetiği Öncesi Uygulanan Tedaviler

Gülüş estetiği tedavi yöntemleri uygulanmaya başlamadan önce hastanın ağız sağlığı kontrol edilir. Ağız yapısının ve sağlığının tedaviye uygun olduğu gözlemlenmeye çalışılır. Diş formu incelenerek, çene ve diş yapısına göre uygulanacak tedavi çeşitleri ve yöntemleri belirlenir. Gülüş estetiği için lingual tedavi, porselen tel, metal tel, şeffaf plak, damaklık gibi tedaviler uygulanır.

Gülüş Estetiği Çeşitleri

Gülüş estetiği tasarım çalışmaları, kişiye özel olarak yapılan bir diş tedavi yöntemidir. Kişinin yüz şekli, diş ve çene yapısına göre uygulanacak yöntemler belirlenir. En çok tercih edilen gülüş estetiği tasarımları şunlardır.

Entelektüel gülüş,

Çekici estetik gülüş,

Sportif gülüş,

Entelektüel gülüş, dişlerin aynı seviyeye getirilmesini, kişinin daha olgun bir gülümseme estetiğine sahip olmasını sağlar. Çekici estetik gülüş, ön dişlerin daha ön plana çıkartılmasını, kişinin daha çekici ve genç gülüşe sahip olmasını sağlar. Sportif gülüş ise orta kesici dişlerin yan kesici dişlerden uzun görünmesini sağlayan gülüş tasarım modelidir.

Gülüş Tasarımı Uygulamaları Sonrası Avantajları

İnsanların çoğu daha iyi bir psikolojiye sahip olmak ve toplum içerisinde dikkat çekebilmek için gülüş estetiği yöntemlerini tercih ediyor. Kişiye özel olarak yapılan gülüş tasarımlarının sağladığı avantajlar şunlardır.

Yüz ve çene yapısına uygun daha doğal ve düzgün görünümlü dişlere sahip olmak,

Diş etlerinin daha sağlıklı görülmesi,

Diş renklerinin temiz görünmesi,

Dişlerdeki eksiklik ve kırıklıkların giderilmesi,